انتهى افتتاح كوبا أمريكا - البرازيل (3) (0) بوليفيا.. ثلاثية لأصحاب الأرض

السبت، 15 يونيو 2019 - 02:23

كتب : FilGoal

فيليبي كوتينيو - البرازيل - بوليفيا

تستقبل البرازيل نظيرتها بوليفيا في افتتاح كوبا أمريكا 2019 ملعب دو موروبي في مدينة ساوباولو.

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نهاية المباراة

ق.85 البرازيل تضيف الهدف الثالث بواسطة البديل إيفرتون الذي احتاج إلى 4 دقائق على أرض الملعب حتى يهز شباك بوليفيا

ق.64 خروج روبيرتو فيرمينو ودخول جابرييل جيسوس في صفوف البرازيل

ق.53 الهدف الثاني للبرازيل بواسطة ضربة رأسية لـ كوتينيو بعد عرضية فيرمينو

ق.50 الهدف الأول للبرازيل من ركلة جزاء بواسطة فيليبي كوتينيو

ق.49 ركلة جزاء لمنتخب البرازيل بعد رجوع الحكم نيستور بيتانا لتقنية الفيديو التي كشفت وجود لمسة يد على أدريان خوسينو لاعب بوليفيا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.+45 تسديدة مباغتة من كاسيميرو مستغلا تقدُم حارس مرمى بوليفيا، لكن كرته تمر بجوار المرمى بقليل

ق.30 خطأ قاتل في التمرير من كارلوس لامبي لتصل الكرة إلى ريتشارلسون الذي سدد في المرمى الخالي، لكن الكرة تصطدم بأحد المدافعين

ق.28 ريتشارلسون يرسل عرضية قوية من داخل منطقة الجزاء، يبعدها الدفاع البوليفي بأعجوبة إلى ركلة ركنية

ق.20 بطاقة صفراء لـ فيرناندو ساوسيدو لاعب بوليفيا بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو إثر تدخله على كاسيميرو

ق.11 تياجو سيلفا يهدر فرصة التقدم للبرازيل بضربة رأسية تمر بجوار القائم مباشرة

ق.4 فيليبي كوتينيو ينفذ ركلة حرة مباشرة ترتد من حائط البشري، يتابعها بتسديدة أخرى تخرج إلى ركلة ركنية

بداية المباراة

لحظات على انطلاق كوبا أمريكا 2019

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