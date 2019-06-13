انتهت - مصر (1) - (0) تنزانيا
الخميس، 13 يونيو 2019 - 20:39
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر وتنزانيا، ضمن استعدادات الفريقين لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.
لمتابعة المباراة مباشرة ودقيقة بدقيقة من هنا
_ _ _ _
انتهت
** ق88 مروان محسن بدلا من عمرو وردة
** ق75 مصر (1) - تنزانيا )0(
** عرضية من أحمد أيمن منصور ورأسية من المحمدي تهز الشباك
** ق64 جووووووووووووووووووووووووووووووووول هدف أول لمنتخب مصر في مرمى تنزانيا عن طريق المحمدي
** ق60 تريزيجيه بدلا من وليد سليمان
** ق49 القائم يحرم وليد سليمان من الهدف الأول من رأسية كادت تكتب تقدم المنتخب
** ق47 حارس تنزانيا يتألق ويبعد تسديدة مباغته من ركلة حرة من عبد الله السعيد
** جنش بدلا من الشناوي - أحمد أيمن منصور بدلا من أيمن أشرف - أحمد حسن "كوكا" بدلا من أحمد علي - علي غزال - طارق حامد
** تغييرات من المنتخب الوطني
** انطلاق الشوط الثاني
** نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
** فرصة خطيرة للمنتخب عن طريق المحمدي ولكن تسديدته يبعدها مدافع تنزانيا من عند خط المرمى
** دقيقة واحد كوقت بدلا من ضائع
** ق43 سقوط محمود علاء متأثرا بالإصابة ويعود لاستكمال اللقاء
** ق38 ركلة حرة من وليد سليمان كادت تهز شباك تنزانيا ولكنها أعلى المرمى
** ق34 فرصة محققة أولى لمنتخب مصر عن طريق أيمن أشرف بعد اختراق وتسديدة ولكن الحارس يبعدها لركلة ركنية كادت تهز الشباك.
** ق24 بطاقة صفراء أولى لـ أيمن أشرف
** ق17 تسديدة قوية من وليد سليمان ولكن دفاع تنزانيا يبعدها قبل الوصول للمرمى
** ق14 فرصة أولى خطيرة لـ تنزانيا من تسديدة قوية عن طريق سايمون ولكن تسديدته مرت بجوار القائم
** ق5 خطورة مصر تبدأ عن طريق أحمد المحمدي
مصر (0) - (0) تنزانيا
انطلاق المباراة
المباراة تبدأ بعد قليل