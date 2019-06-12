شوبير: الشامي الأقرب لرئاسة رابطة الأندية

الأربعاء، 12 يونيو 2019 - 11:05

كتب : محرر في الجول

محمود الشامي‎

قال أحمد شوبير عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إن محمود الشامي هو المرشح الأقرب لتولي رئاسة رابطة الأندية في الموسم الجديد.

وأشار شوبير عبر برنامجه الإذاعي بمحطة أون سبورت إف إم "رابطة الأندية هي التي ستدير مسابقة الدوري في الموسم الجديد، والشامي يعد الأقرب لرئاستها".

وأوضح "سيتم اختيار أعضاء اللجنة بالانتخاب، حيث سيرشح كل ناد ممثلا له لا يكون عضوا بمجلس الإدارة، كما ستضم اللجنة عضوين من مجلس اتحاد الكرة".

أخبار متعلقة

أمير مرتضى: الزمالك سيشارك في البطولتين العربية والإفريقية.. والأمر ليس بيد اتحاد الكرة المقاولون لـ في الجول: اتحاد الكرة تجاهل طلبنا للمشاركة في البطولة العربية.. والنحاس مستمر معنا مصدر بـ الأهلي لـ في الجول: بيان اتحاد الكرة "واقعي وإيجابي".. مطالبنا حركت المياه الراكدة ما بين السطور في بيان اتحاد الكرة.. لجنة برئاسة شوبير والأندية تتحمل تكاليف الـVAR

وأعلن شوبير أنه سيتواصل مع مسؤول من رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" خلال ساعات للاستفادة من بعض اللوائح التي يمكن تطبيقها في مصر.

وأضاف "كما سيتم التواصل مع مسؤولين آخرين بالدوري الإماراتي وغيرها من البطولات العربية المتقدمة".

وأتم أحمد شوبير في هذا الشأن "سيتم الاستعانة أيضا برؤية العديد من الإعلاميين، وهناك مقترحات بعمل مؤتمر صحفي لكل مدرب قبل وبعد المباراة فلا مجال فيما بعد لمنع أي مدير فني أو لاعب من الحديث لوسائل الإعلام".

اتحاد الكرة شوبير

نرشح لكم

أخر الأخبار

اسكواش - منافسات شرسة لحسم التأهل في أخر أيام دور المجموعات ببطولة ختام الموسم دقيقة | رياضات أخرى
قوائم أمم إفريقيا - لاعب المقاصة ومدافع ليون في قائمة مدغشقر النهائية 4 دقيقة | مصر 2019
قوائم أمم إفريقيا – نابي كيتا على رأس قائمة غينيا النهائية رغم الإصابة 12 دقيقة | مصر 2019
قوائم أمم إفريقيا - ثنائي الإسماعيلي وبتروجت يقودان قائمة تنزانيا النهائية 21 دقيقة | مصر 2019
قوائم أمم إفريقيا - جيرالدو يقود القائمة النهائية لمنتخب أنجولا‎ 24 دقيقة | مصر 2019
شوبير: الشامي الأقرب لرئاسة رابطة الأندية 29 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 رسميا – كاف يعلن أسباب إعادة إياب نهائي دوري الأبطال.. "المباراة لم تكتمل ولا ذكر للـVAR" 2 تقرير فرنسي: التحفظ على أحمد أحمد رئيس كاف في باريس 3 تركي آل الشيخ: بالتوفيق لـ بيراميدز في المستقبل.. كانت تجربة ممتعة 4 قوائم أمم إفريقيا - استبعاد معلول من قائمة تونس النهائية.. وضم ساسي

قد ينال إعجابك