شوبير: الشامي الأقرب لرئاسة رابطة الأندية

قال أحمد شوبير عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إن محمود الشامي هو المرشح الأقرب لتولي رئاسة رابطة الأندية في الموسم الجديد.

وأشار شوبير عبر برنامجه الإذاعي بمحطة أون سبورت إف إم "رابطة الأندية هي التي ستدير مسابقة الدوري في الموسم الجديد، والشامي يعد الأقرب لرئاستها".

وأوضح "سيتم اختيار أعضاء اللجنة بالانتخاب، حيث سيرشح كل ناد ممثلا له لا يكون عضوا بمجلس الإدارة، كما ستضم اللجنة عضوين من مجلس اتحاد الكرة".

وأعلن شوبير أنه سيتواصل مع مسؤول من رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" خلال ساعات للاستفادة من بعض اللوائح التي يمكن تطبيقها في مصر.

وأضاف "كما سيتم التواصل مع مسؤولين آخرين بالدوري الإماراتي وغيرها من البطولات العربية المتقدمة".

وأتم أحمد شوبير في هذا الشأن "سيتم الاستعانة أيضا برؤية العديد من الإعلاميين، وهناك مقترحات بعمل مؤتمر صحفي لكل مدرب قبل وبعد المباراة فلا مجال فيما بعد لمنع أي مدير فني أو لاعب من الحديث لوسائل الإعلام".