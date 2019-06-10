اسكواش - نتائج جيدة للمصريين في اليوم الأول ببطولة ختام الموسم.. وخسارة مفاجئة لنور الشربيني

الإثنين، 10 يونيو 2019 - 15:10

كتب : محمد سمير

نور الشربيني

اختتمت منافسات اليوم الأول من بطولة ختام الموسم لرجال وسيدات الاسكواش بخسارة مفاجئة لنور الشربيني المصنفة الثانية عالميا.

تقام بطولة ختام الموسم في الفترة من 9 وإلى 14 يونيو الجاري بتنظيم نادي وادي دجلة في مول العرب.

وتكون البطولة المكونة من أفضل 8 لاعبين في العالم بنظام المجموعتين ليتأهل الأول والثاني من كل مجموعة لنصف النهائي.

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وتغلبت رنيم الوليلي على الويلزية تيسني إيفانز بشوطين نظيفين، بينما حقق محمد الشوربجي فوز صعب على البيروفي دييجو إلياس بشوطين مقابل شوط واحد.

ونجح طارق مؤمن في تخطي عقبة الألماني سيمون روزنر بشوطين مقابل شوط واحد، وتغلب علي فرج على محمد أبو الغار بصعوبة بشوطين نظيفين.

أما نور الشربيني فتعرضت لهزيمة مفاجئة بشوطين نظيفين أمام الإنجليزية سارة جان بيري، وتغلبت الفرنسية كاميل سيرم بصعوبة على النيوزلاندية جويل كينج.

مباريات اليوم الثاني: (الاثنين)

*جميع المباريات مذاعة على قناة أون سبورت 2*

نور الطيب × نوران جوهر (7 مساء)

كريم عبد الجواد × النيوزلاندي بول كول (7:30 مساء)

رنيم الوليلي × الفرنسية كاميل سيرم (8 مساء)

الألماني سيمون روزنر × البيروفي دييجو إلياس (8:30 مساء)

النيوزلاندية جويل كينج × الويلزية تيسني إيفانز (9 مساء)

محمد الشوربجي × طارق مؤمن (9:30 مساء)

اسكواش نور الشربيني وادي دجلة رنيم الوليلي

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