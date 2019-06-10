ميدو: لهذه الأسباب اخترت تدريب المقاصة

أوضح أحمد حسام "ميدو" المدير الفني الجديد لفريق مصر للمقاصة أسباب اختياره تدريب الفريق الفيومي كمحطته الخامسة بعالم التدريب.

وقال ميدو في تصريحات لموقع ناديه الجديد "كنت بحاجة للعمل مع إدارة تحترم تعاقدها وتعطي الثقة الكاملة للمدير الفني وعدم الاستعجال برحيله وهذا ما وجدته بإدارة المقاصة".

وأشار ميدو الي أن السبب الثاني هو الرقي الإداري الذي تتمتع به إدارة المقاصة مع جميع المدربين.

وأعلن مجلس إدارة نادي المقاصة الجهاز الفني والإداري والطبي المعاون لميدو ويضم الجهاز المعاون لميدو عادل مصطفي مدربا عاما وجمال عمر مدرب وخالد عبدالله مدرب حراس ومحمد عويس محلل فني ووليد هويدي مدير الكرة وسيد متولي مدير شؤون اللاعبين ومحمود معوض وخالد شيته كإداريين.

تجربة ميدو مع المقاصة ستكون الرابعة له في الدوري المصري.

ميدو تولى تدريب الزمالك على فترتين، ونجح في تحقيق لقب كأس مصر.

كما قاد ميدو فريق الإسماعيلي في 2015 ولعب الدراويش تحت قيادته 9 مباريات ونحج في الفوز 5 مرات والتعادل مرة والخسارة 3 مرات.

فترة ميدو التدريبة الأطول في مصر كانت مع وادي دجلة. 392 يوما.

ولعب دجلة تحت قيادة ميدو 42 مباراة ونجح في الانتصار في 10 والتعادل 14 والخسارة 18.

وسجل لاعبو دجلة 44 هدفا واستقبلت شباكهم 55 هدفا تحت قيادة ميدو.

وبدأ مصر للمقاصة الموسم الجاري مع طلعت يوسف، قبل أن يكمل مساعده جمال عمر المهمة في المباريات الأخيرة.

الفريق الفيومي في المركز السادس في بطولة الدوري برصيد 46 نقطة.

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