جريزمان: أعلم أين سألعب في الموسم المقبل

السبت، 08 يونيو 2019 - 18:36

كتب : FilGoal

أنطوان جريزمان

قال أنطوان جريزمان لاعب فرنسا إنه حدد فعلا ناديه الجديد، نافيا البوح به وذلك خلال تصريحات أدلى لها للبرنامج التلفزيوني الفرنسي Telematin.

أنطوان جريزمان

النادي : أتليتكو مدريد

وصرح جريزمان الذي أعلن في وقت سابق رحيله عن فريق أتليتكو مدريد "أعرف أين سألعب في الموسم المقبل".

وأشارت تقارير إلى أن اللاعب البالغ عمره 28 عاما سينتقل إلى نادي برشلونة.

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ورغم أن عقده ممتد مع أتليتكو إلى 2023 إلا أنه اتفق مع إدارة النادي على الرحيل.

وأوضح إنريكي سيريزو رئيس أتليتكو أن برشلونة لم يتفاوض معه للحصول على خدمات لاعب منتخب الديوك.

وتوج جريزمان بثلاثة ألقاب مع فريق روخيبلانكوس الذي انضم له في 2014 من ريال سوسيداد مقابل 30 مليون يورو.

جريزمان

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