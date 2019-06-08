رونالدو: أحافظ على مستواي باهتمامي بعملي.. العقل أهم شيء

السبت، 08 يونيو 2019 - 17:38

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - البرتغال - سويسرا

متحفز مثلما هو حاله دائما، قبل الموعد المرتقب في نهائي دوري أمم أوروبا. رغم تقدم العمر به إلا أن عقله وجسمه لا يزالان شابين وهو ما يجعله غير قابل للإيقاف حتى في سن الـ34.

كريستيانو رونالدو، قائد البرتغال، قبل نزال هولندا يوم الأحد، فتح قلبه في حوار مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، كشف فيه كيف يحافظ على تألقه وتوهجه في الميدان.

يقول نجم يوفنتوس:"ارتداء هذا القميص (البرتغال) شرف. المشاركة في المنافسة أمر رائع، وتسجيل الأهداف أشبه بحبة الكريز الموجودة أعلى الكعكة. أحافظ على مستواي بالاستعداد جيدا، إنه اهتمامي بعملي. أشعر أني جيد رغم أن سني 34. أهم شيء هو عقلك، أن تكون متحفزا وسعيدا".

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وواصل رونالدو الذي سجل ثلاثة أهداف ليقود البرتغال لإقصاء سويسرا من نصف نهائي البطولة "أتمنى أن تكون الأجواء عظيمة في الملعب (في النهائي)، لتمنحنا طاقة جيدة تجعلنا واثقين بأنفسنا لأننا سنحاول بذل قصارى جهدنا. معا، نستطيع التتويج".

وتستضيف البرتغال منتخب الطواحين في نهائي مرتقب لدوري أمم أوروبا البطولة التي بدأت نسختها الأولى في سبتمبر الماضي.

وأطاحت البرتغال بسويسرا في مباراة بطلها الأول كان رونالدو الذي فاز بنتيجة 3-1، بينما تغلبت هولندا على إنجلترا بنفس النتيجة بعد امتداد المباراة لشوطين إضافيين.

ويسعى رونالدو لثاني ألقابه مع البرتغال بعدما قاد الفريق للتتويج بيورو 2016 على حساب المضيفة فرنسا.

البرتغال كريستيانو رونالدو

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