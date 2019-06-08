تقرير: يونايتد يفكر في لاعب توتنام كبديل لماتيتش

السبت، 08 يونيو 2019 - 17:00

كتب : FilGoal

داير

قالت صحيفة تايمز الإنجليزية إن مانشستر يونايتد يفكر في التعاقد مع إريك داير لاعب توتنام في حال فقدانه لاعب وسطه نيمانيا ماتيتش.

إيريك داير

النادي : توتنام هوتسبر

مانشستر يونايتد

ويستعد يونايتد بقوة لسوق الانتقالات الصيفية أملا في تقوية صفوفه استعدادا للموسم الجديد.

وقدم يونايتد موسما متواضعا احتل فيه المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وداير من أهم لاعبي توتنام ومنتخب إنجلترا وشارك مع الأسود الثلاثة في كأس العالم 2018 التي احتل فيها بلده المركز الرابع.

وشارك اللاعب البالغ عمره 25 عاما في 28 مباراة مع توتنام بالموسم المنصرم وسجل 3 أهداف.

وخسر توتنام لقب دوري أبطال أوروبا لصالح مواطنه الإنجليزي ليفربول بالسقوط في المباراة النهائية بنتيجة 2-صفر.

مانشستر يونايتد داير

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