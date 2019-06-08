تقرير: يونايتد يفكر في لاعب توتنام كبديل لماتيتش

قالت صحيفة تايمز الإنجليزية إن مانشستر يونايتد يفكر في التعاقد مع إريك داير لاعب توتنام في حال فقدانه لاعب وسطه نيمانيا ماتيتش.

إيريك داير النادي : توتنام هوتسبر مانشستر يونايتد

ويستعد يونايتد بقوة لسوق الانتقالات الصيفية أملا في تقوية صفوفه استعدادا للموسم الجديد.

وقدم يونايتد موسما متواضعا احتل فيه المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وداير من أهم لاعبي توتنام ومنتخب إنجلترا وشارك مع الأسود الثلاثة في كأس العالم 2018 التي احتل فيها بلده المركز الرابع.

وشارك اللاعب البالغ عمره 25 عاما في 28 مباراة مع توتنام بالموسم المنصرم وسجل 3 أهداف.

وخسر توتنام لقب دوري أبطال أوروبا لصالح مواطنه الإنجليزي ليفربول بالسقوط في المباراة النهائية بنتيجة 2-صفر.