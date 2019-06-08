نابولي عن اهتمام إنتر بلاعبيه: لسنا سوبر ماركت

السبت، 08 يونيو 2019 - 16:50

كتب : FilGoal

إنتر - نابولي

أبدى دينو دي لاورينتس رئيس نابولي استياءه من محاولة إنتر ميلان جذب لاعبيه، مشيرا إلى تمسكه بنجوم الفريق أمام رغبة أندية عديدة في انتدابهم.

وقال دي لاورينتس في حوار مع كوريري ديلوسبورت:"طاقمي يخبرني أن إنتر يريد تفكيك فريقي وسأل عن أقوى لاعبين في النادي، لكن لا نية لدي لبيعهم، لا بيوتر زيلينسكي ولا لورينزو إنسيني. الأخير قادر على اللعب في أي فريق أوروبي كبير، لكن حاليا هو في نابولي وسعيد بذلك".

وواصل "لسنا سوبر ماركت، لاعبونا ليسوا للبيع إلا إذا اشترينا من نعتقد أنهم سيجعلون الفريق أقوى. أندية عدة سألت عن لاعبينا، لكنهم ليسوا للبيع".

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واحتل نابولي وصافة الدوري الإيطالي خلف يوفنتوس البطل وفرق عديدة تتمنى إقناعه بالتخلي عن نجوم مثل إنسيني وزيلينسكي ودريس ميرتينز وكاليدو كوليبالي.

ويحاول نابولي التمسك بأفضل لاعبيه استعدادا للموسم المقبل الذي سيشارك فيه بدوري أبطال أوروبا.

وتعاقد إنتر ميلان مع أنطونيو كونتي، المدرب الأسبق ليوفنتوس وتشيلسي، ويسعى لتقوية صفوفه استعدادا للموسم المقبل.

نابولي إنتر ميلان

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