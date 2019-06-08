عندما نال هازارد من شباك ريال مدريد

السبت، 08 يونيو 2019 - 00:06

كتب : إسلام أحمد

هازارد - تشيلسي

ما هي إلا أيام وسيبدأ حملة الدفاع عن اللون الأبيض للفريق الملكي، النجم البلجيكي الذي لم يشأ القدر مواجهته لريال مدريد في مباراة رسمية من قبل.

إدين هازارد

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

لكن منذ 3 سنوات نال من شباك ريال مدريد في مواجهة ودية.

بات ايدين هازارد ثاني أغلى لاعب في تاريخ ريال مدريد بعد الويلزي جاريث بيل، 100 مليون يورو دفعها الفريق الإسباني لإقناع تشيلسي بالاستغناء عن جوهرته.

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رابع بلجيكي ينضم إلى أعرق أندية أوروبا بعد تيبو كورتوا وفيرناند جوفيرتس وآلان كارنسيس.

والبلجيكي الأغلى في التاريخ بعد تفوقه على زميله في المنتخب روميلو لوكاكو الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد منذ سنتين مقابل 84.8 مليون يورو.

في 2016 حاول تدارك الموقف والنتيجة تشير إلى تفوق ريال مدريد على تشيلسي بثلاثة أهداف، شارك كبديل وسجل هدفين في المرة الوحيدة التي تحدى فيها الفريق الإسباني.

هازارد ريال مدريد

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