بالفيديو - إسبانيا تسحق جزر فارو في تصفيات أوروبا.. وأوكرانيا تضرب صربيا بخماسية

أهداف غزيرة شهدها أول أيام الجولة الثالثة من تصفيات يورو 2020 والذي تلقت فيه صربيا هزيمة ثقيلة على يد مضيفتها أوكرانيا، بينما حققت إسبانيا فوزا سهلا في ملعب جزر فارو رافعة رصيدها إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة السادسة.

وسجل القائد سيرخيو راموس بعد 5 دقائق ليتقدم فريق لا روخا على منافسه المتواضع وأحرز خيسوس نافاس وخوسيه جايا وكذلك سجل في مرماه بالخطأ اللاعب تيتور جيستسون.

بينما أحرز هدف جزر فارو الوحيد اللاعب كلامينت أولسن واستمر فريقه متذيلا لترتيب المجموعة دون رصيد بعد 3 هزائم.

وفي لفيف استعرض الأوكرانيون قوتهم أمام صربيا وسجلوا 5 أهداف ليرفعوا رصيدهم إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الثانية التي تضم أيضا البرتغال ولوكسمبورج وليتوانيا.

وتألق باتريك شيشك لاعب نادي روما وسجل هدفين ليقود بلده التشيك لأول فوز في التصفيات بالتغلب على ضيفه منتخب بلغاريا بنتيجة 2-1.

وتحتل التشيك المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى خلف إنجلترا، ويبلغ رصيدها 3 نقاط مقابل 6 للأخيرة.

وفشلت الدنمارك في الحفاظ على تقدمها بهدف ايميل هويبيرج في الدقيقة 76 لتتلقى هدف التعادل في الدقيقة 85 عن طريق شين دافي لاعب أيرلندا.

والتعادل هو الثاني للدنمارك ليصبح رصيدها نقطتين وباتت رابعة في ترتيب المجموعة الرابعة التي تتصدرها أيرلندا (7 نقاط) وتليها سويسرا (4 نقاط) وجيورجيا (3 نقاط) ويتذيلها منتخب جبل طارق دون رصيد.

وفازت السويد بسهولة على مالطة 3-صفر لترفع رصيدها إلى 7 نقاط وتصبح وصيفة المجموعة السادسة خلف إسبانيا، وفي نفس المجموعة تعادلت النرويج في ملعبها بهدفين لمثلهما أمام رومانيا.

وسقطت سلوفينيا أمام مضيفتها النمسا بهدف في المجموعة السابعة التي شهدت مواصلة شيشتوف بيونتك مهاجم بولندا للتألق بتسجيله هدف فوز بلده على مضيفتها مقدونيا الشمالية.

وتتصدر بولندا المجموعة ورصيدها 9 نقاط.