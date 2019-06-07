هدف رونالدو في شباك يونايتد الأفضل بموسم يوفنتوس

الجمعة، 07 يونيو 2019 - 19:46

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - يوفنتوس

اختار نادي يوفنتوس هدف نجمه كريستيانو رونالدو في شباك مانشستر يونايتد الأفضل في الموسم المنصرم الذي حقق فيه الفريق لقب الدوري الإيطالي وتمنى لو أضاف له دوري أبطال أوروبا لكن الحلم لم يكتمل.

وسجل رونالدو بتسديدة على الطائر هدفا رائعا في مرمى ناديه الأسبق خلال مباراة يوفنتوس ويونايتد في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وكان يوفنتوس مرشحا بقوة لنيل لقب البطولة القارية خاصة بعد إقصائه لأتليتكو مدريد بالفوز 3-2 في مجموع مواجهتي الدور ثمن النهائي، لكن شباب أياكس أبوا إلا الإطاحة برفاق رونالدو من دور الـ8.

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وسجل "الدون" 28 هدفا وأرسل 13 تمريرة حاسمة في 43 مباراة شارك بها مع يوفنتوس في أول موسم له بالدوري الإيطالي.

وفاز رونالدو بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي.

وبات رونالدو أول لاعب في التاريخ يفوز بالدوري في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا.

وواصل المهاجم البالغ عمره 34 عاما التألق بتسجيله 3 أهداف يوم الأربعاء ليقود البرتغال للفوز على سويسرا بنتيجة 3-1 والتأهل لنهائي دوري أمم أوروبا.

وتستضيف البرتغال منتخب هولندا في المباراة النهائية يوم الأحد.

كريستيانو رونالدو يوفنتوس

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