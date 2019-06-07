أليسون معللا اختياره صلاح في تكوين لاعبه المثالي: سريع بالكرة وبدونها

عند الحديث عن السرعة، فإن نجم مصر من الأفضل في العالم، الأمر الذي يمنحه أسبقية أمام المدافعين ويجعله فتاكا بحراس المرمى.

أليسون النادي : ليفربول

ولذلك اختاره زميله أليسون بيكر حارس ليفربول في تكوين لاعبه المثالي.

وطُلب من أليسون تكوين لاعبه المثالي عبر قناة BT Sports، وحين سئل عن السرعة لم يتردد في اختيار محمد صلاح معللا "سريع بالكرة وبدونها، يصنع الفارق في الهجوم المرتد وكذلك حين تحتاج خلق مساحات شاغرة في دفاع المنافسين".

واختار البرازيلي القدم اليسرى لمواطنه مارسيلو واليمنى لفرانشيسكو توتي النجم الأسبق لروما الفريق الذي دافع أليسون عن ألوانه.

وانتقى زميله السابق دانيلي دي روسي قائدا وجيمس ميلنر كلاعب لا يهدأ في الميدان مليء بالطاقة ونيمار كلاعب ذي مهارة استثنائية.

وقدم أليسون موسما أول رائع مع ليفربول توج فيه بلقب دوري أبطال أوروبا ونال جائزة أفضل حارس في الدوري الإنجليزي الممتاز البطولة التي خسرها بفارق نقطة لصالح مانشستر سيتي.

وانتقل حارس منتخب سيليساو إلى ليفربول في الصيف الماضي مقابل 72.5 مليون يورو.

ويستعد أليسون (26 عاما) لحماية عرين البرازيل في كوبا أمريكا التي يستضيفها بلده وتبدأ في 14 يونيو.