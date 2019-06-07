تجنبا للمخاطرة.. ريفالدو: نيمار أفضل لبرشلونة من جريزمان

لأنه لعب وتألق رفقة النجمين ليونيل ميسي ولويس سواريز، نجاحه مضمون وفقا لريفالدو النجم السابق لبرشلونة ومنتخب البرازيل.

نيمار النادي : باريس سان جيرمان أنطوان جريزمان النادي : أتليتكو مدريد برشلونة

وقارن ريفالدو بين نيمار وأنطوان جريزمان قائلا خلال حدث لشركة Betfair:"لو اخترت لاعبا لبرشلونة في الصيف سيكون نيمار".

وتابع بطل كأس العالم 2002 "الجمهور يعلم ما يستطيع فعله، برهن على قدراته في النادي حين كان هنا وتفاهم جيدا مع ميسي وسواريز. إنه أيضا بديل جيد لقيادة الهجوم حين يغيب ميسي".

واستمر ريفالدو الذي ارتدى قميص برشلونة من 1997 إلى 2002 "جريزمان لاعب رائع لكن التعاقد معه سيكون نوعا من المخاطرة، لأنه لم يلعب في برشلونة أو مع ميسي أو سواريز. بالطبع، لو ظهر بمستوى مماثل لما كان عليه في أتليتكو فقطعا سيكون إضافة للفريق".

وأتم "لكني أفضل نيمار للأسباب التي ذكرتها. يعرف النادي وربما يتواصل مع سواريز وميسي من آن لآخر. ربما عودته لا تجعل كل الجمهور سعيدا بعد الطريقة التي رحل بها إلى باريس سان جيرمان، لكن لو ساعد النادي للفوز بدوري أبطال أوروبا سيسامحه الناس على كل شيء".

وتتواصل تقارير صحيفة بالقول إن نيمار ليس سعيدا في باريس سان جيرمان ويود الرحيل وبعضها لا يستبعد عودته إلى برشلونة الذي دافع عن ألوانه من 2013 إلى 2017.

وتشير تقارير أيضا إلى أن جريزمان قريب من ارتداء القميص الأحمر والأزرق لفريق بلاوجرانا بعد إعلانه الرحيل عن أتليتكو مدريد.

ويسعى برشلونة لتقوية قائمته بعد موسم ضاع فيه التتويج بدوري أبطال أوروبا وخسر الفريق نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا.

وتوج رفاق ميسي بلقب الدوري للموسم الثاني على التوالي.