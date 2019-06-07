مصير مجهول.. رئيس أتليتكو: برشلونة لم يطلب جريزمان

الجمعة، 07 يونيو 2019 - 17:05

كتب : FilGoal

جريزمان

لا تزال الصحافة تحاول التكهن بالفريق الجديد لأنطوان جريزمان الذي أعلن رحيله عن أتليتكو مدريد، وتقول تقارير إن برشلونة الأقرب لنيل خدمات اللاعب الفرنسي لكن إنريكي سيريزو ينفي ذلك.

أنطوان جريزمان

النادي : أتليتكو مدريد

برشلونة

وقال رئيس أتليتكو مدريد في تصريحات لإذاعة أوندا ثيرو الإسبانية:"لا أعلم أين سيذهب، لم يقل. لا فكرة لدي عن مستقبله. لا أعتقد أن أحدا يعلم بذلك".

وعن تقارير انتقال اللاعب البالغ عمره 28 عاما إلى فريق بلاوجرانا أوضح سيريزو "لم يحدثني أحد من برشلونة".

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ورغم أن عقد جريزمان، بطل كأس العالم 2018، ممتد مع برشلونة إلى 2023 لكن المهاجم الأشقر اكتفى بارتداء القميص الأحمر والأبيض لخمس سنوات.

ويتدرب جريزمان حاليا مع منتخب فرنسا استعدادا لمواجهة تركيا وأندورا في تصفيات يورو 2020.

وتوج جريزمان بثلاثة ألقاب مع فريق روخيبلانكوس الذي انضم له في 2014 من ريال سوسيداد مقابل 30 مليون يورو.

جريزمان أتليتكو مدريد برشلونة

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