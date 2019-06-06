إيطالي جديد للزرق؟ تقرير: أليجري يستعد لتشيلسي بتعلم الإنجليزية

مع اقتراب رحيل ماوريزيو ساري عن تشيلسي يسعى مسؤولو النادي اللندني للتعاقد مع مدرب كبير ليخلف الإيطالي في قيادة الفريق وماسيميليانو أليجري قد يكون الرجل المنتظر.

وكتبت صحيفة صن الإنجليزية وفقا لمعلومات من مصدر قريب من أليجري، المدرب الراحل للتو عن تدريب يوفنتوس، إن الأخير يتعلم اللغة الإنجليزية استعدادا للتدريب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت إلى أن المدرب البالغ عمره 51 عاما يقضي اجازة حاليا في باريس وسيتجه بعد ذلك إلى لندن.

وأوضحت أن أليجري في وقت سابق تحدث مع مواطنه الإيطالي أنطونيو كونتي عن طبيعة الحياة في عاصمة الضباب، فالأخير قاد تشيلسي من 2016 إلى 2018.

وبخلاف أليجري، فرانك لامبارد النجم السابق لتشيلسي مرشح أيضا لقيادة الفريق المتوج بالدوري الأوروبي بعدما برهن على قدراته التدريبية في فريق ديربي كاونتي الذي قاده لملحق التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز.

ورحل أليجري عن يوفنتوس بعد 5 مواسم قضاها مع فريق السيدة العجوز ونال فيها لقب الدوري 5 مرات وبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.