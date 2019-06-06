إيطالي جديد للزرق؟ تقرير: أليجري يستعد لتشيلسي بتعلم الإنجليزية

الخميس، 06 يونيو 2019 - 17:20

كتب : FilGoal

أليجري

مع اقتراب رحيل ماوريزيو ساري عن تشيلسي يسعى مسؤولو النادي اللندني للتعاقد مع مدرب كبير ليخلف الإيطالي في قيادة الفريق وماسيميليانو أليجري قد يكون الرجل المنتظر.

وكتبت صحيفة صن الإنجليزية وفقا لمعلومات من مصدر قريب من أليجري، المدرب الراحل للتو عن تدريب يوفنتوس، إن الأخير يتعلم اللغة الإنجليزية استعدادا للتدريب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت إلى أن المدرب البالغ عمره 51 عاما يقضي اجازة حاليا في باريس وسيتجه بعد ذلك إلى لندن.

أخبار متعلقة

سكاي وبي إن سبورتس: هازارد مدريدي أوبلاك: تجديد تعاقدي مع أتليتكو لن يغير من أي شيء.. مستمر بضمانات حقبة جديدة.. كونتي: أذهلني إصرار رئيس إنتر نور الدين وأمين عمر ضمن قائمة من 26 حكما في كأس أمم إفريقيا

وأوضحت أن أليجري في وقت سابق تحدث مع مواطنه الإيطالي أنطونيو كونتي عن طبيعة الحياة في عاصمة الضباب، فالأخير قاد تشيلسي من 2016 إلى 2018.

وبخلاف أليجري، فرانك لامبارد النجم السابق لتشيلسي مرشح أيضا لقيادة الفريق المتوج بالدوري الأوروبي بعدما برهن على قدراته التدريبية في فريق ديربي كاونتي الذي قاده لملحق التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز.

ورحل أليجري عن يوفنتوس بعد 5 مواسم قضاها مع فريق السيدة العجوز ونال فيها لقب الدوري 5 مرات وبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.

أليجري تشيلسي

نرشح لكم

أخر الأخبار

إصابة حارس نهضة بركان وخروجه من قائمة المغرب لأمم إفريقيا.. وبديله يلتحق بالمعسكر ساعة | إفريقيا
مدرب كارديف: على يونايتد بيع بوجبا وسانشيز ولوكاكو إن أرادوا العودة ساعة | أوروبا
مصدر بـ كاف لـ في الجول: التحقيق مع أحمد لم يبدأ بعد.. يرفض الحديث دون وجود محاميه ساعة | إفريقيا
ميدياسيت الإيطالية: الصفقة تمت.. كانسيلو من يوفنتوس إلى مانشستر سيتي ساعة | أوروبا
في الجول يكشف – تفاصيل شكوى عمرو فهمي التي تسببت في التحقيق مع أحمد أحمد ساعة | إفريقيا
إيطالي جديد للزرق؟ تقرير: أليجري يستعد لتشيلسي بتعلم الإنجليزية 2 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 5 قرارات نارية من رئيس الزمالك "رحيل ثلاثي الفريق.. وعدم لعب لقاء الحدود بسبب الأهلي" 2 مصدر في الكاف لـ في الجول: لجنة الانضباط حددت موعد نظر شكوى المغرب بسحب لقب الكونفدرالية من الزمالك 3 صلاح يكشف عن هدفه الجديد الموسم المقبل.. يسأل عن أبو تريكة والأخير يرد 4 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة "إهانة جروس" وطريقة إخطاره بالرحيل

قد ينال إعجابك