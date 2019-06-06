حقبة جديدة.. كونتي: أذهلني إصرار رئيس إنتر

بالنسبة لأنطونيو كونتي، غير مقبول سوى الفوز، ولذلك اختار إنتر ميلان، النادي الإيطالي العريق الجائع لأمجاد يستعيد بها هيبته بعد سنوات عجاف غاب فيها عن منصات التتويج منذ 2011.

وكشف المدرب الجديد لفريق نيراتزوري في حديثه مع مجلة GQ "أتطلع لإعادة إنتر لمكانة يستحقها. الجمهور يتوقع الكثير، ويؤازر الفريق بشكل رائع. علي العمل بقوة. أحتاج للعمل، إنه أمر في جيناتي. حضور (بيبي) ماروتا ساعدني في الانضمام لإنتر لأنه بمثابة ضمان لسعي جاد نحو النجاح".

وواصل المدرب الأسبق ليوفنتوس "على مدار 8 مواسم، لم ينافس إنتر على المرتبة الأولى. يريدون تغيير ذلك، فاجئني إصرار (الرئيس ستيفن) زانج. أعلم أن هناك تطلعات مبنية علي، وفقا للنتائج التي حققتها. قد أقبل فرصة قليلة للفوز في البداية، لكن لابد من تغيير هذا. نستطيع الفوز بألقاب، لا حدود لطموحنا".

ويقود كونتي (49 عاما) فريق إنتر بداية من الموسم المقبل بعد تعاقده مع النادي لمدة 3 مواسم.

ويخلف كونتي المدرب لوتشيانو سباليتي الذي قاد الفريق لاحتلال المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي.

ويشارك إنتر في الموسم المقبل من دوري أبطال أوروبا.

والسيرة الذاتية لنجم يوفنتوس وإيطاليا السابق حافلة بالإنجازات، فقد توج كونتي بلقب الدوري الإيطالي 3 مرات مع فريق السيدة العجوز وفاز مع تشيلسي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقاد كونتي منتخب إيطاليا من 2014 إلى 2016 وبلغ مع الفريق الدور ربع النهائي في يورو 2016 بفرنسا.