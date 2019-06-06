لقوته الشرائية الهائلة.. تقرير: يونايتد ينتظر عرضا لحارسه من باريس

ديفيد دي خيا النادي : مانشستر يونايتد

بعد إعلان باريس سان جيرمان رحيل حارسه المخضرم جيانلويجي بوفون، منتظر سعي النادي الغني خلف لاعب كبير ليعوض الإيطالي في حماية عرين الفريق.

وتقول شبكة ESPN الأمريكية إن مانشستر يونايتد يتوقع تقدم مسؤولي باريس سان جيرمان بعرض للحصول على خدمات الحارس المتألق ديفيد دي خيا البالغ عمره 28 عاما.

وحاول يونايتد مرارا إقناع الإسباني بتمديد عقده وعرض عليه راتبا أسبوعيا قدره 350 ألف جنيه إسترليني لكن الحارس السابق لأتليتكو مدريد أبى.

وينتهي عقد دي خيا في 2020.

وارتدى دي خيا قميص يونايتد لأول مرة في 2011 بعد رحيله عن أتليتكو مقابل 25 مليون يورو.

وفي الدوري الإنجليزي الممتاز ارتفع مستوى دي خيا وبات من أفضل حراس المرمى في العالم.

وأضاف التقرير بأن باريس سان جيرمان مهتم بكيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد والذي عانى من ملازمة دكة البدلاء كثيرا في الموسم المنصرم منذ تعاقد فريقه مع البلجيكي تيبو كورتوا.

وكتب أن يونايتد يفكر في حارسين لانتداب أحدهما إذا فشل في الحفاظ على دي خيا، يان أوبلاك (أتليتكو مدريد) وجيانلويجي دوناروما (ميلان).