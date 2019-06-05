أوريجي: قد لا أستمر مع ليفربول

الأربعاء، 05 يونيو 2019 - 15:32

كتب : FilGoal

أوريجي - ليفربول - توتنام

لا يستبعد ديفوك أوريجي مهاجم ليفربول رحيله عن النادي الإنجليزي رغم تألقه في المباريات الأخيرة للفريق والتي توج فيها بلقب دوري أبطال أوروبا.

ديفوك أوريجي

النادي : ليفربول

ليفربول

وقال البلجيكي في مؤتمر صحفي:"لا أعلم هل سأبقى أم لا (مع ليفربول). لا أود الحديث كثيرا عن مستقبلي الآن، لكن النادي يعلم قدراتي وعرض علي تمديد عقدي".

وواصل اللاعب البالغ عمره 24 عاما "أشعر بالراحة في ليفربول وهذا مهم. وفوق ذلك لدينا يورجن كلوب المدرب الرائع. بالتأكيد لدي أهداف شخصية في ذهني لكن الفريق أولا".

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ويمتد عقد أوريجي، لاعب فولفسبورج السابق، مع ليفربول إلى 2020، لذلك قد يضطر النادي لبيعه إن لم يمدد عقده حتى لا يفقده دون مقابل في العام المقبل.

وشارك أوريجي في 22 مباراة مع ليفربول بالموسم المنصرم وسجل 8 أهداف وأرسل تمريرتين حاسمتين.

ولعب أوريجي دورا كبيرا في تتويج ليفربول باللقب القاري بعدما سجل هدفين في شباك برشلونة بالدور نصف النهائي وأحرز في المباراة النهائية أمام توتنام والتي حسمها فريقه بنتيجة 2-صفر.

أوريجي ليفربول

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