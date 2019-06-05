من يظفر بالهولندي؟ تقرير: وكيل دي ليخت يفضل انتقال اللاعب إلى ليفربول أو يوفنتوس

لازال الصراع مستمرا على الظفر بالجوهرة الهولندية ماتيس دي ليخت مدافع أياكس الذي لفت أنظار القارة العجوز بأداء استثنائي في دوري أبطال أوروبا.

ماتياس دي ليخت النادي : أياكس

تنافس خماسي بين أندية يوفنتوس وبرشلونة وليفربول ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان على التعاقد مع اللاعب اليافع البالغ عمره 19 عاما.

وتقول صحيفة سبورت الإسبانية إن مينو رايولا، وكيل أعمال دي ليخت، يميل إلى انتقال اللاعب إلى ليفربول أو يوفنتوس.

وأشارت إلى أن نادي أياكس ينتظر حسم الوجهة المقبلة للاعب خلال الأسبوع المقبل.

وكتبت أن يوفنتوس قدم عرضا قيمته 75 مليون جنيه إسترليني لشراء دي ليخت، وباريس سان جيرمان أظهر قدرته الشرائية بعرض قوي أيضا.

ودي ليخت من اللاعبين الواعدين، برزت قدراته مع أياكس ومنتخب هولندا في موسم رائع توج فيه بالدوري مع ناديه وبلغ نصف نهائي دوري أمم أوروبا مع بلده.

وشارك دي ليخت في 55 مباراة مع أياكس بالموسم المنصرم وسجل 7 أهداف وأرسل 4 تمريرات حاسمة.