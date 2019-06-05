النهاية.. رودريجيز يرحل عن بايرن

أعلن بايرن ميونيخ رحيل لاعبه جيمس رودريجيز الذي طلب من النادي ألا يفعل بند شرائه من ريال مدريد بعد موسمين لعب فيهما الكولومبي في الفريق البافاري معارا من الأخير.

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ووجه لاعب منتخب لوس كافيتيروس الشكر لبطل ألمانيا قائلا لموقع النادي:"ممتن للفريق والجمهور الذي لطالما دعمني وشجعني. لعبت موسمين لا أنساهما في ميونيخ ولطالما شعرت جيدا هنا. آخذ أفضل ذكريات وأتمنى لبايرن الأفضل في المستقبل".

ومن جانبه، قال كارل هاينز رومينيجه رئيس النادي:"أشكر جيمس نيابة عن بايرن بعد عامين ناجحين. فزنا بالدوري مرتين وبالكأس معه. ساهم بشكل كبير في هذه النجاحات ونتمنى له الأفضل في المستقبل".

وشارك رودريجيز (27 عاما) في 67 مباراة مع بايرن وسجل 15 هدفا وأرسل 20 تمريرة حاسمة.

ويعود رودريجيز إلى ريال مدريد الذي يمتد تعاقده معه إلى 2021.

وسيتضح موقف اللاعب خلال أيام هل يبقي عليه ريال مدريد أم لا.

ولعب رودريجيز في نادي إنفيجادو الكولومبي قبل أن ينتقل إلى بانفيلد الأرجنتيني في 2008 ونقله بورتو البرتغالي إلى أوروبا في 2010.

وبعد 3 مواسم في بورتو ارتدى رودريجيز قميص موناكو في موسم وحيد قبل أن يلتحق بريال مدريد بعد تألقه في كأس العالم 2014 التي حصل فيها على جائزة الهداف بتسجيله 6 أهداف.