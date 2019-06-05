الاتحاد يفسخ عقد لاعبيه الأجنبيين

الأربعاء، 05 يونيو 2019 - 12:58

كتب : هاني العوضي

تشوكا

فسخ نادي الاتحاد عقدي الأجنبيين تشوكا ووالاس بالتراضي دون أن يدفع شرطا جزائيا للاعبين اللذين انتدبهما في سوق الانتقالات الشتوية الماضية.

والاس ألفيس دا سيلفا

النادي : الاتحاد السكندري

تشوكا

النادي : الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

وبسبب عدم قناعة الجهاز الفني والإدارة بمستوى اللاعبين قرر زعيم الثغر الاستغناء عن خدماتهما.

وانضم المهاجم النيجيري تشوكا من فريق تسخينفالي الجيورجي وشارك في 5 مباريات مع سيد البلد ولم يسجل أي هدف.

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بينما انتقل المدافع البرازيلي والاس إلى الاتحاد قادما من كالاراسي الروماني وشارك في 5 مباريات أيضا ولم يزر الشباك.

وضمت قائمة الاتحاد 4 لاعبين أجانب هم تشوكا ووالاس وتوني سيلفا المنتمي لغينيا بيساو ورزاق سيسيه الإيفواري.

وأنهى الاتحاد بطولة الدوري في المركز 11 ورصيده 39 نقطة بعد فوزه في 9 مباريات وخسارته في 13 من إجمالي 34 جولة.

الاتحاد والاس تشوكا

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