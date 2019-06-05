الاتحاد يفسخ عقد لاعبيه الأجنبيين

فسخ نادي الاتحاد عقدي الأجنبيين تشوكا ووالاس بالتراضي دون أن يدفع شرطا جزائيا للاعبين اللذين انتدبهما في سوق الانتقالات الشتوية الماضية.

وبسبب عدم قناعة الجهاز الفني والإدارة بمستوى اللاعبين قرر زعيم الثغر الاستغناء عن خدماتهما.

وانضم المهاجم النيجيري تشوكا من فريق تسخينفالي الجيورجي وشارك في 5 مباريات مع سيد البلد ولم يسجل أي هدف.

بينما انتقل المدافع البرازيلي والاس إلى الاتحاد قادما من كالاراسي الروماني وشارك في 5 مباريات أيضا ولم يزر الشباك.

وضمت قائمة الاتحاد 4 لاعبين أجانب هم تشوكا ووالاس وتوني سيلفا المنتمي لغينيا بيساو ورزاق سيسيه الإيفواري.

وأنهى الاتحاد بطولة الدوري في المركز 11 ورصيده 39 نقطة بعد فوزه في 9 مباريات وخسارته في 13 من إجمالي 34 جولة.