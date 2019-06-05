انتبه ريال مدريد.. تقرير: مبابي طلب الرحيل من باريس

الأربعاء، 05 يونيو 2019 - 11:21

كتب : FilGoal

مبابي - باريس سان جيرمان

رغم أن عمره لم يتجاوز 20 ربيعا وارتدى قميص الفريق العاصمي لموسمين فقط، إلا أن كيليان مبابي أحد أبرز اللاعبين اليافعين الموهوبين في عالم كرة القدم يود الرحيل عن باريس سان جيرمان وفقا لما ذكره البرنامج التلفزيوني الإسباني إل شيرينجيتو.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

أي ناد في العالم يتمنى الفرنسي المتوج بالمونديال العام الماضي، وأبرز المهتمين دون شك فريق ريال مدريد الذي يستعد بقوة لسوق الانتقالات أملا في موسم يمحو خيبة سلفه الذي أنهاه النادي دون تتويج.

ولم يخف مبابي إمكانية رحيله عن الفريق المملوك لشركة قطر للاستثمارات الرياضية فقال بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي الذي توج به للموسم الثالث على التوالي:"إنها لحظة مهمة بالنسبة لي، مفترق طرق في مسيرتي. اكتشفت الكثير هنا، وأشعر أن ربما الوقت حان لمسؤولية أكبر".

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وواصل لاعب موناكو السابق "أتمنى أن يكون ذلك في باريس سان جيرمان ربما، سيكون ذلك من دواعي سروري، أو ربما في مكان آخر مع مشروع جديد".

ولفت مبابي أنظار العالم بأداء استثنائي مع موناكو جعل مسؤولي باريس يهرولون للحصول على توقيعه، انضم إلى سان جيرمان مقابل 145 مليون يورو ليكون ثاني أغلى لاعب كرة قدم في التاريخ بعد زميله نيمار البرازيلي.

وانفجر مبابي في كأس العالم وسجل 4 أهداف ليقود منتخب الديوك للتتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه.

وجاء مبابي رابعا في ترتيب جائزة الكرة الذهبية لعام 2018 خلف لوكا مودريتش وكريستيانو رونالدو وأنطوان جريزمان.

وشارك ذو الأصول الجزائرية والكاميرونية في 43 مباراة مع باريس بالموسم المنصرم وسجل 39 هدفا وأرسل 17 تمريرة حاسمة.

مبابي باريس سان جيرمان ريال مدريد

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