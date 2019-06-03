يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة حرس الحدود والزمالك، ضمن مباريات الدوري المصري.

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نهاية اللقاء بالتعادل

ق. 92 تمريرة رأسية من محمود علاء يقابلها عمر السعيد بتصويبة خارج المرمى.

ق. 79 دخول أيمن حفني بدلا من محمد حسن.

ق. 72 إبراهيم كونيه يشارك بدلا من إيدو موزيس في صفوف حرس الحدود.

ق. 66 دخول عبد الله جمعة بدلا من بهاء مجدي.

ق. 64 جوووول التعادل للزمالك. عرضية من إبراهيم حسن يقابلها خالد بوطيب برأسية في المرمى مسجلا التعادل.

ق. 62 دنش يتألق وينقذ فرصة من تصويبة لإيدوز موزيس.

ق. 59 دخول إبراهيم حسن بدلا من أحمد سيد "زيزو".

ق. 46 رأسية من خالد بوطيب تصطدم بالعارضة وترتد إلى عمر السعيد الذي يسدد فوق المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 46 عرضية من حمدي النقاز تمر من أمام رأس خالد بوطيب وتتحول إلى ركلة مرمى.

ق. 45 عرضية من أحمد سيد زيزو إلى طارق حامد، والذي مررها على الأرض إلى بهاء مجدي الذي صوب فوق المرمى.

ق. 33 جووول أول لحرس الحدود. عرضية يقابلها بهاء مجدي بالخطأ في مرماه.

ق. 20 تصويبة من طارق حامد بجانب المرمى بقليل.

ق. 8 تمريرة بينية عن طريق أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك بإتجاه زميله عمر السعيد المنطلق خلف مدافعي الحرس لكن المدافع خالد الشبيني تدخل في الوقت المناسب وتمكن من إبعاد الكرة إلى رمية تماس.

بداية المباراة