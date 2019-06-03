يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهات صراع الهبوط اليوم الاثنين في الدوري المصري.

الاتحاد السكندري ضد سموحة. بتروجت ضد المقاولون العرب. الإنتاج الحربي ضد وادي دجلة.

بتروجت ليس أمامه أي خيار سوى الفوز على المقاولون العرب للحفاظ على حظوظه في البقاء، بينما انتصار الاتحاد السكندري على سموحة = ضمان الفريق السكندري الاستمرار في الدوري.

** الاتحاد (3) – (1) سموحة.. اضغط هنا لمتابعة اللقاء لحظة بلحظة

** ق30 جووووووووووووووووووول فارس مجاهد يسجل بالخطأ في مرماه لصالح الاتحاد

**بداية الشوط الثاني

** نهاية الشوط الأول

** ق28 جووووووووووووووووووول كريم الديب والهدف الثاني لـ الاتحاد من تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء

** ق2 جووووووووووووووووووول رزاق سيسيه والهدف الأول للاتحاد السكندري. رأسية قوية من داخل منطقة الجزاء تهز الشباك

** انطلاق المباراة

** بتروجت (0) – (0) المقاولون العرب.. اضغط هنا لمتابعة اللقاء لحظة بلحظة

** بداية الشوط الثاني

** نهاية الشوط الأول

** انطلاق المباراة

** الإنتاج الحربي (1) – (2) وادي دجلة.. اضغط هنا لمتابعة اللقاء لحظة بلحظة

** ق58 جووووووووووووووووووول إبراهيما نداي والهدف الثاني لـ دجلة بعدما مر من الحارس بعد انفراد صريح بالمرمى

** بداية الشوط الثاني

** نهاية الشوط الأول

** ق 27 جووووووووووووووووووول محمد هلال والهدف الأول لـ وادي دجلة من علامة الجزاء.

** انطلاق المباراة