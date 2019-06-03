محدّث انتهت - بتروجت يهبط رسميا للدرجة الثانية

الإثنين، 03 يونيو 2019 - 21:48

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الاتحاد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهات صراع الهبوط اليوم الاثنين في الدوري المصري.

الاتحاد السكندري ضد سموحة. بتروجت ضد المقاولون العرب. الإنتاج الحربي ضد وادي دجلة.

بتروجت ليس أمامه أي خيار سوى الفوز على المقاولون العرب للحفاظ على حظوظه في البقاء، بينما انتصار الاتحاد السكندري على سموحة = ضمان الفريق السكندري الاستمرار في الدوري.

أخبار متعلقة

مصدر مقرب من الشناوي يوضح لـ في الجول حقيقة عرض سسكا موسكو التشكيل – بهاء مجدي ومحمد حسن أساسيان مع الزمالك.. السعيد وبوطيب يهاجمان الحدود الاتهامات تتوالى.. ماركا: كاف لم يرفع سعر بث كأس الأمم رغم زيادة عدد المباريات وخسارة لـ مصر مصدر بـ المقاصة لـ في الجول: الأهلي أبدى اهتماما بلاعبنا.. والشيخ قد ينضم لنا نهائيا

** الاتحاد (3) – (1) سموحة.. اضغط هنا لمتابعة اللقاء لحظة بلحظة

** ق30 جووووووووووووووووووول فارس مجاهد يسجل بالخطأ في مرماه لصالح الاتحاد

**بداية الشوط الثاني

** نهاية الشوط الأول

** ق28 جووووووووووووووووووول كريم الديب والهدف الثاني لـ الاتحاد من تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء

** ق2 جووووووووووووووووووول رزاق سيسيه والهدف الأول للاتحاد السكندري. رأسية قوية من داخل منطقة الجزاء تهز الشباك

** انطلاق المباراة

** بتروجت (0) – (0) المقاولون العرب.. اضغط هنا لمتابعة اللقاء لحظة بلحظة

** بداية الشوط الثاني

** نهاية الشوط الأول

** انطلاق المباراة

** الإنتاج الحربي (1) – (2) وادي دجلة.. اضغط هنا لمتابعة اللقاء لحظة بلحظة

** ق58 جووووووووووووووووووول إبراهيما نداي والهدف الثاني لـ دجلة بعدما مر من الحارس بعد انفراد صريح بالمرمى

** بداية الشوط الثاني

** نهاية الشوط الأول

** ق 27 جووووووووووووووووووول محمد هلال والهدف الأول لـ وادي دجلة من علامة الجزاء.

** انطلاق المباراة

في الدوري سموحة الاتحاد

نرشح لكم

أخر الأخبار

رئيس الزمالك مستشهدا بما حدث قبل المباراة بـ 3 ساعات: العشري يستخدم السحر دقيقة | الدوري المصري
مدرب الاتحاد: بدون مبالغة.. تشكيل سموحة ساعدنا على الفوز والبقاء بالدوري 14 دقيقة | الدوري المصري
رئيس سموحة: نعم الأهلي مهتم بضم حسام حسن ولكن 20 دقيقة | الدوري المصري
رئيس الزمالك: رأسية بوطيب في مرمى الحدود ستجلب الدوري لنا.. ما حدث اليوم بسبب جروس 21 دقيقة | الدوري المصري
طارق العشري: فاجئنا الزمالك بطريقة لعبنا.. وأتوقع مستقبل رائع لعبد الله جمعة 29 دقيقة | الدوري المصري
ما هي سيناريوهات تتويج الأهلي والزمالك بلقب الدوري 36 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 5 قرارات نارية من رئيس الزمالك "رحيل ثلاثي الفريق.. وعدم لعب لقاء الحدود بسبب الأهلي" 2 صلاح يكشف عن هدفه الجديد الموسم المقبل.. يسأل عن أبو تريكة والأخير يرد 3 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة "إهانة جروس" وطريقة إخطاره بالرحيل 4 مصدر في الكاف لـ في الجول: لجنة الانضباط حددت موعد نظر شكوى المغرب بسحب لقب الكونفدرالية من الزمالك

قد ينال إعجابك