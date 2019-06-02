الجونة يخاطب اتحاد الكرة بشأن موعد مباراة الزمالك و3 أمور خاصة بالموسم الجديد

الأحد، 02 يونيو 2019 - 17:52

كتب : أحمد شاكر أحمد الخولي

هدف الجونة في الأهلي

خاطب نادي الجونة الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي لاستيضاح بعض الأمور ومعرفة موعد المباراة المقبلة للفريق ضد الزمالك في الدوري.

وحدد نادي الجونة 4 مطالب في خطابه كالآتي:

أولا: تحديد موعد مباراة الفريق المتبقية في الدوري أمام نادي الزمالك ضمن منافسات الجولة 33 للدوري الممتاز.

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ثانيا: تحديد موعد فتح باب القيد للموسم الجديد 2019/2020

ثالثا: تحديد موعد انطلاقة دوري الموسم الجديد 2019/2020

رابعا: تحديد عدد اللاعبين المسموح بقيدهم في قائمة الفريق للموسم المقبل

وجاء خطاب نادي الجونة ومطالبه الأربعة المحددة لترتيب الأوراق قبل انطلاقة الموسم الجديد والذي لم تظهر ملامحه حتى الآن.

وينتظر نادي الجونة رد اتحاد الكرة على المطالب التي تضمنها خطابه خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويحتل الجونة المركز 13 في ترتيب الدوري ورصيده 37 نقطة، وتتبقى له مباراة وحيدة في البطولة أمام الزمالك من المفترض إقامتها بعد كأس الأمم الإفريقية.

الجونة في الدوري

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