#نهائي_الأبطال - لوريس: كان علينا الرد بجنون على تقدم ليفربول

الأحد، 02 يونيو 2019 - 00:00

كتب : FilGoal

هوجو لوريس - توتنام

يرى هوجو لوريس حارس توتنام أن فريقه تأخر في تهديد مرمى ليفربول رغم أنه استقبل هدفا مبكرا يوم السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي حسمه الأخير بنتيجة 2-صفر.

وقال حارس فرنسا في تصريحات بعد المباراة:"توقعنا أداء أفضل، هزيمة مؤلمة، من الصعب أن تبدأ مباراة بهذا الشكل (أن تستقبل هدفا مبكرا)".

وواصل لوريس "كان علينا جعل المباراة مجنونة بعد استقبال هدف، كثفنا ضغطنا في آخر ربع ساعة".

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وتوج ليفربول باللقب بعد إسقاط مواطنه الإنجليزي توتنام بهدفين دون رد يوم السبت في النهائي الذي استضافه ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

واللقب هو السادس في تاريخ النادي الإنجليزي العريق.

واستقبل لوريس الهدف الأول في الدقيقة الثانية بعدما سجل محمد صلاح من ركلة جزاء.

لوريس توتنام دوري أبطال أوروبا

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