#نهائي_الأبطال - هندرسون: كنا مدينين باللقب لليفربول

السبت، 01 يونيو 2019 - 23:43

كتب : FilGoal

جوردان هندرسون - ليفربول

يرى جوردان هندرسون لاعب ليفربول أن التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هو أقل شيء يقدمه اللاعبون لهذا النادي الإنجليزي العريق.

وقال هندرسون عبر قناة beIN sports:"هذا حلم أي لاعب، لا تعلم متى في مسيرتك سترفع الكأس".

وواصل "فخور باللاعبين، نستحق هذا اللقب. أعطينا كل شيء لهذا النادي خلال سنوات طويلة. هذا دين رددناه للفريق".

أخبار متعلقة

#نهائي_الأبطال - كلوب: أشكر ربي على هؤلاء اللاعبين #نهائي_الأبطال - فان دايك: نضجنا فتوجنا مورينيو: نهائي أبطال أوروبا كان شبيها بمباراة في كأس الرابطة أو كأس الاتحاد صلاح بعد التتويج: ضحيت بالكثير من أجل مسيرتي.. أخيرا لعبت 90 دقيقة في النهائي

وتوج ليفربول باللقب بعد إسقاط مواطنه الإنجليزي توتنام بهدفين دون رد يوم السبت في النهائي الذي استضافه ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

واللقب هو السادس في تاريخ النادي الإنجليزي العريق.

وفاز كلوب باللقب أخيرا بعدما خسره مرتين، الأولى في 2013 مع بروسيا دورتموند والثانية كانت العام الماضي مع ليفربول أمام ريال مدريد.

ليفربول هندرسون دوري أبطال أوروبا

نرشح لكم

أخر الأخبار

باهر المحمدي: تفاجأت بدوري مع منتخب مصر.. وتحققت نبوءتي لـ صلاح 7 دقيقة | منتخب مصر
ثنائي ليفربول يدخل قائمة ذهبية يتزعمها مدرب الكاميرون 36 دقيقة | أوروبا
مورينيو: تتويج مصر بأمم إفريقيا = منافسة صلاح على الكرة الذهبية 48 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - إشادة مزدوجة من فينجر ومورينيو بـ أبو تريكة ساعة | أوروبا
صلاح يكشف عن هدفه الجديد الموسم المقبل.. يسأل عن أبو تريكة والأخير يرد ساعة | المحترفون
روبيرتسون: إحساسي أفضل من الموسم الماضي.. ليس نهائيا جميلا ولكن الأهداف هي المهم ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 5 قرارات نارية من رئيس الزمالك "رحيل ثلاثي الفريق.. وعدم لعب لقاء الحدود بسبب الأهلي" 2 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة "إهانة جروس" وطريقة إخطاره بالرحيل 3 رئيس الزمالك: جروس قصته انتهت الآن.. أعطيت تعليماتي للاعبين بين شوطي النهائي 4 أجيري: جنش أكثر حراسي جنونًا.. وأحزنني سن وليد سليمان

قد ينال إعجابك