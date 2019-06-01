نهائي_الأبطال - هندرسون: كنا مدينين باللقب لليفربول

يرى جوردان هندرسون لاعب ليفربول أن التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هو أقل شيء يقدمه اللاعبون لهذا النادي الإنجليزي العريق.

وقال هندرسون عبر قناة beIN sports:"هذا حلم أي لاعب، لا تعلم متى في مسيرتك سترفع الكأس".

وواصل "فخور باللاعبين، نستحق هذا اللقب. أعطينا كل شيء لهذا النادي خلال سنوات طويلة. هذا دين رددناه للفريق".

وتوج ليفربول باللقب بعد إسقاط مواطنه الإنجليزي توتنام بهدفين دون رد يوم السبت في النهائي الذي استضافه ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

واللقب هو السادس في تاريخ النادي الإنجليزي العريق.

وفاز كلوب باللقب أخيرا بعدما خسره مرتين، الأولى في 2013 مع بروسيا دورتموند والثانية كانت العام الماضي مع ليفربول أمام ريال مدريد.