#نهائي_الأبطال - كلوب: أشكر ربي على هؤلاء اللاعبين.. وسعيد بهدوء أعصاب صلاح

السبت، 01 يونيو 2019 - 23:38

كتب : FilGoal

يورجن كلوب يحتفل بالتأهل أمام بايرن ميونيخ

سعادة كبيرة يرسمها وجه يورجن كلوب مدرب ليفربول الذي توج يوم السبت بدوري أبطال أوروبا على حساب توتنام مرجعا الفضل إلى لاعبين أكفاء كانوا على قدر الحدث ليتوجوا بالبطولة.

وقال كلوب في تصريحات لقناة beIN sports:"الأمر منوط بالقتال. لن أكون أكثر سعادة مما أنا عليه الآن".

وأتم والابتسامة تظهر نواجذه "أشكر ربي على هؤلاء اللاعبين".

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وسئل ما صنع الفارق في النهائي فأجاب مباشرة "لم نواجه حظا سيئا. سعيد بكل شيء حدث، وبأعصاب محمد صلاح في تسديد ركلة الجزاء".

وأتم "جمهورنا لم يضع علينا ضغطا بالمطالبة بالفوز بهذه البطولة أو تلك".

وتوج ليفربول باللقب بعد إسقاط مواطنه الإنجليزي توتنام بهدفين دون رد يوم السبت في النهائي الذي استضافه ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

واللقب هو السادس في تاريخ النادي الإنجليزي العريق.

وفاز كلوب باللقب أخيرا بعدما خسره مرتين، الأولى في 2013 مع بروسيا دورتموند والثانية كانت العام الماضي مع ليفربول أمام ريال مدريد.

كلوب ليفربول دوري أبطال أوروبا

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