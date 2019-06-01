#نهائي_الأبطال - فان دايك: نضجنا فتوجنا

السبت، 01 يونيو 2019 - 23:29

كتب : FilGoal

فان دايك - هاري كين - ليفربول - توتنام

أرجع فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول تتويج فريقه بدوري أبطال أوروبا إلى مستوى نضجه وزملائه بعدما خسروا منذ عام نهائي البطولة أمام ريال مدريد.

وقال الهولندي في حوار مع قناة beIN sports:"فعلناها، أمر لا يصدق، لا أجد كلمات لوصف ما حدث".

وواصل "توتنام كان قويا في الشوط الثاني لكن حققنا مرادنا. نضجنا عن الموسم الماضي، كبشر وكلاعبين، نتدرب جيدا ونعمل كفريق، كجسم واحد".

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وأتم قائد منتخب الطواحين "جئت ليفربول للتتويج، أعشق جماهير هذا النادي".

وتوج ليفربول باللقب بعد إسقاط مواطنه الإنجليزي توتنام بهدفين دون رد يوم السبت في النهائي الذي استضافه ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وشارك فان دايك مع ليفربول في نهائي العام الماضي وها هو يتوج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

ليفربول دوري أبطال أوروبا

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