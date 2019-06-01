بالفيديو - أليسون يحافظ على شباك ليفربول في وجه تسديدة إريكسن

أنقذ أليسون بيكر فريقه ليفربول من تلقي هدف التعادل في نهائي دوري أبطال أوروبا بمواجهة توتنام هوتسبير.

ليفربول متقدم على مواطنه توتنام بهدف دون رد سجله محمد صلاح من ركلة جزاء منذ الدقيقة الثانية، وأليسون قام بمهمته للحفاظ على النتيجة.

توتنام تحصّل على ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء ليفربول بعد عرقلة جيمس ميلنر في حق داني روز، والدنماركي المتخصص كريستيان إريكسن تولى تنفيذها.

إريكسن سدد مباشرة على مرمى ليفربول في الدقيقة 85، والبرازيلي أليسون أبعد ببراعة إلى ركلة ركنية.

ليفربول رد مسجلا الهدف الثاني بعد دقيقتين بواسطة ديفوك أوريجي، قاتلا آمال العودة اللندنية.