نهائي_الأبطال - شاكيري: نريد اللقب من أجل كلوب

يتمنى جيردان شاكيري لاعب ليفربول أن يسدل الستار على مباراة السبت بين ناديه وتوتنام وهو يحمل كأس دوري أبطال أوروبا ليهديها إلى مدربه يورجن كلوب.

وقال السويسري في حوار مع البرنامج التلفزيوني الإنجليزي talkSPORT:"كلوب دائما هادئ. دائما نستمتع خلال المران وبعده. كلوب شخص إيجابي للغاية".

وواصل اللاعب البالغ عمره 27 عاما "يقوم بكل شيء من أجلنا ونحن نعطي كل ما لدينا له. نريد الفوز من أجله".

على ملعب واندا ميترو بوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد يتحدى ليفربول مواطنه الإنجليزي توتنام على لقب الأبطال.

والنهائي هو الثالث لكلوب الذي خسر اللقب في 2013 و2018.

بينما يخوض ماوريسيو بوكيتينو النهائي لأول مرة وكذلك فريق توتنام.