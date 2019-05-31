#نهائي_الأبطال - لاعب ليفربول السابق: الفريق أقرب للقب لأن لديه صلاح وماني وفيرمينو

الجمعة، 31 مايو 2019 - 15:01

كتب : FilGoal

ساديو ماني - ليفربول ضد ولفرهامبتون

يرى ستان كوليمور لاعب ليفربول السابق أن الفريق هو الأوفر حظا للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا حين يواجه توتنام في نهائي البطولة يوم السبت على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وقال مهاجم ليفربول من 1995 إلى 1997 في حواره مع صحيفة ميرور الإنجليزية:"أسلحة ليفربول أكثر من توتنام وهذا يجعل فريقي السابق مرشحا أقوى للتتويج. الثلاثي الأمامي روبرتو فيرمينو ومحمد صلاح وساديو ماني، إضافة إلى مستوى جيورجينو فاينالدوم وجوردان هندرسون، سيمنحهم أفضلية طفيفة".

وواصل "فوز ليفربول بشكل غير عادي على برشلونة في الدور نصف النهائي يعكس كيف يشعر الفريق في غرفة ملابسه، حطموا سقفا زجاجيا صلبا في هذه الليلة أقوى من أي شيء يودون كسره لإسقاط توتنام، وهذا يمنحهم إيمانا كبيرا. لا أقلل من فريق ماوريسيو بوكيتينو، لكن لتقلب خسارة بنتيجة 3-صفر أمام فريق يضم - بالنسبة لكثيرين - أعظم لاعب على الإطلاق يجعلهم يؤمنون بقدرتهم على التعامل مع أي سيناريو".

أخبار متعلقة

خبر في الجول – اتجاه للإبقاء على أمير عزمي والاستعانة بـ دونجا في جهاز خالد جلال تقرير: تشيلسي يريد كوتينيو بديلا لهازارد مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة "إهانة جروس" وطريقة إخطاره بالرحيل

وابتعد فيرمينو بسبب الإصابة عن مباراة ليفربول وبرشلونة التي سحق فيه الأول ضيفه بنتيجة 4-صفر محققا عودة تاريخية منحته التأهل لدوري الأبطال.

لكن تعافى البرازيلي وسافر مع الفريق إلى مدريد ومستعد للمشاركة في المباراة.

على الجانب الآخر، أعلن هاري كين نجم توتنام جاهزيته للمشاركة في المباراة بعدما ابتعد عن المباريات فترة بسبب الإصابة.

ليفربول توتنام دوري أبطال أوروبا #نهائي_الأبطال

نرشح لكم

أخر الأخبار

خبر في الجول – 10 أسماء ترحل عن المصري.. واسمين محل دراسة دقيقة | الدوري المصري
#نهائي_الأبطال - لاعبان في ليفربول توجا باللقب من قبل 18 دقيقة | تقرير في الجول
#نهائي_الأبطال - شاكيري: نريد اللقب من أجل كلوب 41 دقيقة | أوروبا
#نهائي_الأبطال - لاعب ليفربول السابق: الفريق أقرب للقب لأن لديه صلاح وماني وفيرمينو 49 دقيقة | أوروبا
خبر في الجول – اتجاه للإبقاء على أمير عزمي والاستعانة بأيمن طاهر.. وفكرتان للمدرب المساعد 53 دقيقة | الدوري المصري
#نهائي_الأبطال - ما القاعدة الجديدة التي تساعد كلوب وبوكيتينو ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 5 قرارات نارية من رئيس الزمالك "رحيل ثلاثي الفريق.. وعدم لعب لقاء الحدود بسبب الأهلي" 2 رئيس الزمالك: مستعد لخوض مباراتين في الدوري قبل أمم إفريقيا.. بشرط 3 رئيس الزمالك: جروس قصته انتهت الآن.. أعطيت تعليماتي للاعبين بين شوطي النهائي 4 مصدران من اتحاد الكرة يردان عبر في الجول على الأهلي "المناقشة.. ولماذا رفضتم حل إنهاء الدوري قبل الأمم؟"

قد ينال إعجابك