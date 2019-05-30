سواريز وكافاني وجودين يقودون أوروجواي في كوبا أمريكا

يقود الثلاثي المخضرم لويس سواريز وإدينسون كافاني ودييجو جودين منتخب بلده أوروجواي في كوبا أمريكا 2019 التي تنطلق في 14 يونيو بالبرازيل.

والثلاثي على رأس قائمة اختارها المدرب أوسكار تاباريز لمقارعة منتخبات قارة أمريكا الجنوبية في النسخة رقم 46 من البطولة.

وغاب عن القائمة ماكسي بيريرا لاعب بورتو البرتغالي وكريستيان رودريجيز لاعب بينيارول المنتمي لأوروجواي.

والقائمة التي تستعد لمواجهة إكوادور واليابان وتشيلي في المجموعة الثالثة للبطولة قوامها كالآتي:

حراس المرمى: فرناندو موسليرا (جالاتاسراي - تركيا) - مارتين سيلفا (ليبرتاد - باراجواي) - مارتين كامبانيا (إنديبندينتي - الأرجنتين)

المدافعون: دييجو جودين (أتليتكو مدريد - إسبانيا) - مارتين كاسيرس (يوفنتوس - إيطاليا) - خوسيه خيمينيز (أتليتكو مدريد - إسبانيا) - سيباستيان كواتيس (سبورتينج - البرتغال) - دييجو لاكسالت (ميلان - إيطاليا) - مارسيلو ساراتشي (لايبزيج - ألمانيا) - جيوفاني جونزاليس (بينيارول - أوروجواي)

لاعبو الوسط: نيكولاس لوديرو (سياتل ساوندرز - أمريكا) - ماتياس فيتشينو (إنتر ميلان - إيطاليا) - ناهيتان نانديز (بوكا جونيورز - الأرجنتين) - جيورجيان دي أراسكايتا (فلامنجو - البرازيل) - رودريجو بينتانكور (يوفنتوس - إيطاليا) - لوكاس توريرا (أرسنال - إنجلترا) - فيديريكو فالفيردي (ريال مدريد - إسبانيا) - جاستون بيريرو (ايندهوفن - هولندا)

المهاجمون: إدينسون كافاني (باريس سان جيرمان - فرنسا) - لويس سواريز (برشلونة - إسبانيا) - كريستيان ستواني (جيرونا - إسبانيا) - جوناثان رودريجيز (كروز أزول - المكسيك) - ماكسي جوميز (سيلتا - إسبانيا)

وتلعب أوروجواي أولا ضد إكوادور في 16 يونيو ثم تواجه اليابان وصيفة أسيا ثم تصطدم بتشيلي حاملة اللقب.

وأوروجواي تحمل الرقم القياسي في عدد التتويجات بالبطولة، فازت باللقب 15 مرة آخرها في 2011 حين هزمت باراجواي في نهائي بطولة احتضنتها الأرجنتين.