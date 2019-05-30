تقرير: يونايتد يفتح باب الرحيل أمام لوكاكو

الخميس، 30 مايو 2019 - 16:56

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو

قالت صحيفة صن الإنجليزية إن نادي مانشستر يونايتد أبلغ مهاجمه روميلو لوكاكو بقدرته على الرحيل عن الفريق، محددا الحد الأدنى للقيمة المالية التي سيقبلها للاستغناء عن البلجيكي.

روميلو لوكاكو

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وأشارت صن إلى أن لوكاكو (26 عاما) عاد للتو من اجازة، كان يقضيها في الولايات المتحدة، للتحدث مع مسؤولي النادي الإنجليزي الذين أبلغوه بقدرته على الرحيل.

وكتبت صن أن يونايتد سيقبل التخلي عن لوكاكو بقيمة أكثر من 75 مليون جنيه إسترليني، المبلغ الذي دفعه فريق الشياطين الحمر لانتداب اللاعب من إيفرتون منذ سنتين.

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وأوضحت أن إد وودوارد نائب رئيس مانشستر يونايتد سيرفض أي عروض أقل من هذه القيمة، لكن في نفس الوقت يفكر في صفقة تبادلية في ظل إعجاب النادي بالمدافع السلوفيني ميلان شكرينيار والجناح الكرواتي إيفان بيريسيتش لاعبي فريق نيراتزوري.

ويمتد عقد لوكاكو مع يونايتد إلى 2022 ويتقاضى مهاجم منتخب الشياطين الحمر راتبا أسبوعيا من يونايتد قدره 225 ألف جنيه إسترليني.

وشارك لوكاكو في 45 مباراة بالموسم الحالي مع يونايتد وسجل 15 هدفا وأرسل 4 تمريرات حاسمة.

واحتل يونايتد المركز السادس في ترتيب الدوري ليفقد المشاركة في الموسم المقبل من دوري أبطال أوروبا.

لوكاكو مانشستر يونايتد

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