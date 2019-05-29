تقرير: لاعبو يوفنتوس أُبلغوا أن ساري مدربهم المقبل

بات ماوريزيو ساري أقرب من أي وقت مضى ليكون المدرب الجديد لنادي يوفنتوس بعد استقرار تشيلسي على الاستغناء عنه وفقا لصحيفة توتوسبورت الإيطالية.

وقالت الأخيرة إن لاعبي فريق السيدة العجوز تم إبلاغهم أن ساري هو مدربهم المقبل، وذلك بعد رحيل ماسيميليانو أليجري الذي قاد النادي في خمسة مواسم.

وكتبت الصحيفة أن أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس اجتمع في فندق إقامة فريق تشيلسي ببروس بوك رئيس الأخير على هامش وجودهما في باكو عاصمة أذربيجان.

فأنييلي في رحلة عمل مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وفريق بوك يستعد لنهائي الدوري الأوروبي أمام أرسنال يوم الأربعاء في باكو.

وذكرت تقارير عديدة أن ساري سيرحل عن تشيلسي بعد مباراة الأربعاء وأن إدارة الفريق الإنجليزي استقرت على إقالة المدرب الإيطالي.

وقدم ساري عملا رائعا في الدوري الإيطالي مع نابولي على مدار 3 مواسم قبل أن ينتقل إلى تشيلسي في الصيف الماضي.