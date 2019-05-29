تقرير: بايرن طلب ديبالا رسميا

الأربعاء، 29 مايو 2019 - 18:18

كتب : FilGoal

باولو ديبالا - يوفنتوس - الصورة من حساب يوفنتوس

لا يزال مستقبل باولو ديبالا مجهولا في يوفنتوس مع انتهاء موسم لم يثلج صدر اللاعب الأرجنتيني بسبب قلة عدد الدقائق التي شارك بها مع فريق السيدة العجوز لذلك تطمع أندية في الحصول على خدماته.

ليس فقط مانشستر يونايتد الذي جس النبض من قبل محاولا التعاقد مع اللاعب البالغ عمره 25 عاما، بل تقول صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية إن بايرن ميونيخ طلب ديبالا رسميا.

وأشارت الصحيفة إلى أن بطل ألمانيا عرض 80 مليون جنيه إسترليني لانتداب ديبالا الذي قدر يوفنتوس قيمته بمائة مليون جنيه إسترليني.

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وشارك ديبالا في 2820 دقيقة مع يوفنتوس في الموسم الحالي، تقلص دوره في الفريق الذي دافع عن ألوانه لمدة 3378 دقيقة في موسم 2017-2018.

وعانى ديبالا من أجل المشاركة في التشكيلة الأساسية منذ انضمام كريستيانو رونالدو نجم البرتغال إلى الفريق الإيطالي.

ويمتد عقد ديبالا مع فريق بيانكونيري إلى 2022.

ديبالا يوفنتوس بايرن ميونيخ

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