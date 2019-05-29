ماني عن تقارير انتقاله إلى ريال مدريد: أنا سعيد في ليفربول

رد ساديو ماني نجم ليفربول على تقارير زعمت اقتراب رحيله إلى ريال مدريد، مشيرا إلى استعداده بقوة لنهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت بين ناديه وتوتنام.

وقال السنغالي في تصريحات نشرتها صحيفة جارديان الإنجليزية:"هذا جزء من كرة القدم وعلينا التعامل معه، الأهم بالنسبة لي أني سعيد في ليفربول. أستعد لواحدة من أكبر المباريات بالنسبة للنادي والجمهور واللاعبين أيضا، لذا لنركز على هذه أولا للفوز بها. تسعد دائما بأن فريق مثل هذا (ريال مدريد) يريدك لكن لا تنسى ليفربول. نهزم فرقا كبيرة".

وواصل اللاعب البالغ عمره 27 عاما "خوض نهائي جديد أمر مذهل وأنا إيجابي جدا. لدينا أهداف، أردنا الفوز بالدوري ودوري أبطال أوروبا. لم نفز بالدوري لكن لدينا كأس ننافس عليها لذا سنحاول كل شيء للفوز بها. الكل جاهز للفوز. تمنينا لو فزنا بالدوري لكن علينا النظر بإيجابية للأمر. سيمنحنا هذا حافزا إضافيا".

وأتم ماني "أعتقد أننا تعلمنا من تلك المباراة (نهائي الموسم الماضي في دوري الأبطال)، والآن نستطيع استخدام خبراتنا لنحصل على ما نريد. كل مرة يصبح الأمر أسهل. نعلم الآن كيف نتعامل مع موقف مثل هذا".

سجل ماني هدف ليفربول الوحيد في نهائي الموسم الماضي من البطولة والذي خسره ليفربول بنتيجة 3-1 أمام ريال مدريد.

ويواجه ليفربول فريق توتنام على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد في النهائي المرتقب.