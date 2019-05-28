رسميا – الرحلة انتهت.. جاتوزو يرحل عن تدريب ميلان وليوناردو يستقيل

الثلاثاء، 28 مايو 2019 - 18:07

كتب : محمد يسري

جينارو جاتوزو

عدم تأهل ميلان إلى دوري أبطال أوروبا كان صدمة للفريق الإيطالي العريق لا تزال أصداها مستمرة حتى الآن برحيل جينارو جاتوزو عن تدريب الفريق واستقالة ليوناردو من منصب المدير الرياضي.

وأعلن ميلان في بيان عبر موقعه الرسمي عن رحيل جاتوزو عن تدريب الفريق بعد أيام من الفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا باحتلال المركز الخامس في الدوري الإيطالي.

ووجهت إدارة ميلان الشكر لجاتوزو بعدما قضى 18 شهرا في منصب المدير الفني للفريق.

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وتولى جاتوزو مسؤولية قيادة ميلان في نوفمبر من عام 2017 وينتهي عقده في 2021.

وقاد جاتوزو كتيبة ميلان في 82 مباراة ونجح في الفوز 40 مرة وتعادل 22 مرة، بينما خسر 20 مرة. وسجل فريق ميلان 120 هدفا تحت قيادة جاتوزو، بينما استقبلت شباكه 86 هدفا.

وحصد ميلان 68 نقطة هذا الموسم بفارق نقطة عن إنتر صاحب المركز الرابع ومثلها مع أتلاتنا الذي تفوق واحتل المركز الثالث بفارق الأهداف.

ويعد الموسم المنصرم هو أكثر المواسم التي يحصد فيها الفريق للنقاط منذ موسم 2012-2013.

ولم يخسر ميلان فرصته في الوصول لدوري الأبطال فقط، حيث ميلان ودع الدوري الأوروبي من دوري المجموعات، وودع كأس إيطاليا من نصف النهائي أمام لاتسيو، وكذلك خسر لقب السوبر لصالح يوفنتوس.

وكذلك أعلن ميلان عن استقالة ليوناردو من منصبه بعدما تقلده في يوليو الماضي. وسبق لليوناردو العمل مدير فنيا لميلان في الفترة ما بين يوليو 2009 وحتى مايو 2010. كما كان لاعبا في صفوف الفريق وخاض معهم 124 مباراة.

ميلان جاتوزو

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