إيهاب جلال: عقدي مع المصري لموسم ونصف.. والقرار النهائي يتحدد 31 مايو

الثلاثاء، 28 مايو 2019 - 01:30

كتب : FilGoal

لاعبو المصري يحتفلون بهدف عمرو موسى في الداخلية

أشاد إيهاب جلال المدير الفني للمصري بلاعبيه بعد الفوز على الداخلية 3-0 في بطولة الدوري، مؤكدا أن مصيره بشأن الاستمرار مع الفريق يتحدد خلال أيام.

وصرح إيهاب جلال عبر قناة أون سبورت: "أشكر اللاعبين ومجلس الإدارة وكذلك جماهير الفريق التي تحفزني للأفضل في كل مكان، مبروك عليهم المركز الرابع".

وأضاف "اللاعبون أدوا ما عليهم، ولكن تأجيل مباراة المقاولون مع الأهلي، أخل نسبيا بمبدأ تكافؤ فرص، إلا أنني أعذر اتحاد الكرة على استكمال الدوري لبعد كأس الأمم الإفريقية".

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وأشار "عقدي مدته موسم ونصف، لكن حتى يوم 31 مايو سيحدد الطرفان مدى الاستمرار من عدمه، إذا أرادني النادي سأبقى، والعكس صحيح، فالقرار مشترك بيننا".

وأكد جلال في ختام تصريحاته: "المقاصة له الفضل علي، لقد تفاوضوا معي عند تولي مسؤولية المصري، ولكن لن أترك النادي طالما نسير بشكل جيد".

وتولى إيهاب جلال تدريب المصري في النصف الثاني من الموسم الجاري، ليقود الفريق من المنافسة على البقاء إلى احتلال المركز الرابع.

واختتم المصري الموسم بفوز سهل على الداخلية بثلاثية مساء اليوم الإثنين في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري.

في الدوري المصري الداخلية

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