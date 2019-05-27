محدّث انتهت في الدوري – الجونة يضمن البقاء.. والمصري يهزم الداخلية بثلاثية

الإثنين، 27 مايو 2019 - 21:50

كتب : FilGoal

لاعبو المصري يحتفلون بهدف إسلام أبو سليمة في الزمالك

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الجولة الـ34 والأخيرة من الدوري المصري.

الجونة VS الإسماعيلي (0/0)

نهاية المباراة

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة

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الداخلية VS المصري (3/0)

نهاية المباراة

ق. 91 جووووول ثالث للمصري. مخالفة نفذها سعيدو سيمبوري بشكل رائع في المرمى.

ق. 79 جووول ثاني للمصري. مخالفة ينفذها عبد الناصر محمد "دي ماريا"، ويقابلها عمرو موسى برأسية في المرمى.

سعيدو سيمبوري يسجل الأووول للمصري من ركلة الجزاء.

ق. 48 ركلة جزاء للمصري.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة

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النجوم VS إنبي (1/1)

نهاية المباراة

ق. 67 جووول أول لإنبي عن طريق عمر فتحي "سافيولا".

ق. 51 جوووول أول للنجوم عن طريق صلاح أمين.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة

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مصر للمقاصة VS طلائع الجيش (1/1)

نهاية المباراة

ق. 46 جوووول التعادل للمقاصة عن طريق شيميلس بيكلي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 20 جوووول أول لطلائع الجيش عن طريق مصطفى محمد من تصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء في المقص.

بداية المباراة

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في الدوري المصري الإسماعيلي

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