دي ليخت يلمح إلى إمكانية استمراره مع أياكس

الإثنين، 27 مايو 2019 - 21:06

كتب : FilGoal

ماتياس دي ليخت - أياكس - توتنام

ألمح ماتياس دي ليخت مدافع وقائد أياكس أمستردام إلى إمكانية استمراره مع ناديه الهولندي خلال الموسم المقبل وعدم الرحيل لأي ناد آخر.

وقال دي ليخت لقناة NOS الهولندية: "تعاقدي لا يزال مستمرا مع أياكس واستمراري هنا يعد احتمالا كبيرا".

المدافع الشاب أضاف "أياكس هو فريق أحلامي ومنذ طفولتي وأنا أريد اللعب هنا لذلك أنا سعيد الآن".

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ولا يزال تعاقد دي ليخت مع أياكس يمتد لموسمين مقبلين.

دي ليخت البالغ من العمر 19 عاما أصبح مطلوبا في كبار أندية أوروبا مثل برشلونة وبايرن ميونيخ وليفربول ومانشستر يونايتد ويوفنتوس بعد المستوى المميز الذي قدمه مع أياكس ووصوله مع الفريق لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهدت الأيام السابقة انتشار الكثير من التقارير التي تشير إلى اقتراب دي ليخت من الانضمام لبرشلونة قبل أن تخرج أخبارا أخرى تؤكد ابتعاد النجم الهولندي الشاب من الانتقال للنادي الكتالوني.

دي ليخت أياكس

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