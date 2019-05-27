بالفيديو - المحمدي يعود لـ الدوري الإنجليزي.. أستون فيلا يهزم ديربي ويخطف بطاقة الصعود

اقتنص أستون فيلا بطاقة الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز بالفوز على ديربي كاونتي 2-1 اليوم الاثنين في المواجهة الحاسمة التي جمعت بينهما على ملعب ويمبلي.

ولعب محترفنا المصري أحمد المحمدي دورا كبيرا في صعود فريقه، حيث صنع الهدف الأول لأنور الغازي وقدم أداء دفاعيا جيدا في الشوط الثاني.

سجل هدفي أستون فيلا الغازي في الدقيقة 44، وجون ماكجين في الدقيقة 58.

فيما سجل جاك ماريوت هدف ديربي كاونتي في الدقيقة 81، لتشتعل المباراة في دقائقها الأخيرة.

وبذلك يعود أستون فيلا للبريمييرليج بعد غياب 3 سنوات.

ويخوض المحمدي صاحب الـ31 عاما موسمه السابع في البريمييرليج بعدما ارتدى قمصان سندرلاند وهال سيتي وأخيرا أستون فيلا الذي انضم له في 2017 ولعب معه موسمين في الدرجة الثانية.

وجاء صعود أستون فيلا تحت أنظار مالكه المصري ناصيف ساويرس الذي حضر المباراة.

كما شهدت المدرجات احتفالات كبيرة من الأمير البريطانى الأمير ويليام تشارلز دوق كامبريدج المعروف بتشجيعه لأستون فيلا.

افتتح أستون فيلا التسجيل قبل نهاية الشوط الأول عن طريق أنور الغازي الذي قابل عرضية متقنة من أحمد المحمدي برأسية من الوضع طائراً لتسكن الشباك.

وعزز أستون فيلا تقدمه في الدقيقة 59، بعدما سدد أنور الغازي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء اصطدمت الكرة بالدفاع لتغير اتجاهها لتصل الى جون ماكجين مع خروج خاطيء من الحارس كيلي رووس ليسجلها ماكجين بسهولة.

وعاد ديربي للمباراة بهدف في الدقيقة 81 عن طريق ماريوت الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، لتشتعل المباراة في الدقائق الأخيرة.

وهاجم ديربي بكل خطوطه في محاولة لإدراك التعادل، لكن تماسك أستون فيلا دفاعيا ونجح في حسم الفوز واقتناص بطاقة الصعود للبريمييرليج.