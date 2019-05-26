الأهلي: مهلة لـ كوليبالي حتى 24 يونيو لسداد الغرامة وإلا الإيقاف نهائيا

الأحد، 26 مايو 2019 - 23:26

كتب : حسام نور الدين

لحظة هدف كوليبالي في مرمى بتروجيت

أصدر الأهلي بيانا رسميا عبر موقعه الرسمي كشف عن تلقي خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن قضية الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم الفريق السابق الذي انضم للنجم الساحلي التونسي.

كان نادي النجم الساحلي التونسي قد أعلن ضم سليماني كوليبالي المهاجم المالي السابق للأهلي صباح اليوم الأحد. ( اقرأ أكثر )

وكشف حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للأهلي لـFilGoal.com في وقت سابق عن أن يوم 24 يونيو المقبل هو الموعد النهائي لسداد كوليبالي غرامته المتأخرة إلى الأهلي، ومقدارها 450 ألف دولار. ( اقرأ التفاصيل )

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وهو ما أكده الأهلي في بيانه مساء اليوم.

وجاء بيان الأهلي على النحو التالي:

تلقّى النادي الأهلي خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» يؤكد فيه صحة الإجراءات القانونية كافة، التي اتخذها الأهلي حيال ملف أزمة اللاعب سليماني كوليبالي، بعد واقعة هروبه، وحصول الأهلي على أحكام نهائية واجبة النفاذ.

وتضمن خطاب الفيفا منح اللاعب مهلة نهائية حتى يوم 24 يونيو المقبل لتنفيذ الحكم، وسداد الغرامة المستحقة عليه للأهلي، وقدرها مليون و450 ألف دولار، وإلزام اللاعب بتقديم ما يفيد تنفيذ الحكم، وسداد كامل الغرامة قبل الموعد المذكور، وفي حالة التقاعس يتم إيقاف اللاعب نهائيًا لحين تسوية موقفه وسداد كامل الغرامة وإخطار الفيفا بالسداد حتى يتم رفع الإيقاف عنه.

وكان النادي الأهلي قد اتخذ العديد من الإجراءات القانونية إثر هروب اللاعب سليماني كوليبالي؛ لحفظ حقوق النادي وتقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي أحال الملف للجنة تسوية المنازعات بالفيفا، التي أصدرت حكمها يوم 19 أبريل 2018، بإلزام كوليبالي بسداد غرامة قدرها مليون و450 ألف دولار للنادي الأهلي، وأخطرت اللجنة اللاعب بمضمون الحكم، وموعد سداد الغرامة، ولم يطعن كوليبالي على الحكم خلال 30 يومًا وفقًا للوائح الفيفا فتأيد الحكم بصورة نهائية في 19 فبراير 2019.

ومن جانبه أكد حلمي عبدالرازق، المستشار القانوني للنادي الأهلي، أن حكم لجنة فض المنازعات ضد كوليبالي أصبح نهائيًا، وواجب النفاذ، مؤكدًا أن محامي اللاعب حاول الطعن على الحكم يوم 25 أكتوبر الماضي، إلا أن النادي الأهلي اعترض لعدم تقديم الطعن في الموعد المحدد مما دفع محامي اللاعب للانسحاب من القضية، والاعتذار عن تكملة المهمة، فقامت المحكمة بتأييد الحكم المطعون فيه، وأرسلت الفيفا للنادي الأهلي خطابًا رسميًا تؤكد فيه على صحة الاجراءات القانونية التي اتخذها الأهلي، وعلى ضرورة سداد اللاعب للغرامة المستحقة في موعد غايته 24 يونيه القادم، وإذا تقاعس سيتم إيقافه نهائيًا.

الأهلي سليماني كوليبالي

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