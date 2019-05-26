الأهلي: مهلة لـ كوليبالي حتى 24 يونيو لسداد الغرامة وإلا الإيقاف نهائيا

أصدر الأهلي بيانا رسميا عبر موقعه الرسمي كشف عن تلقي خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن قضية الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم الفريق السابق الذي انضم للنجم الساحلي التونسي.

كان نادي النجم الساحلي التونسي قد أعلن ضم سليماني كوليبالي المهاجم المالي السابق للأهلي صباح اليوم الأحد. ( اقرأ أكثر )

وكشف حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للأهلي لـFilGoal.com في وقت سابق عن أن يوم 24 يونيو المقبل هو الموعد النهائي لسداد كوليبالي غرامته المتأخرة إلى الأهلي، ومقدارها 450 ألف دولار. ( اقرأ التفاصيل )

وهو ما أكده الأهلي في بيانه مساء اليوم.

وجاء بيان الأهلي على النحو التالي:

تلقّى النادي الأهلي خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» يؤكد فيه صحة الإجراءات القانونية كافة، التي اتخذها الأهلي حيال ملف أزمة اللاعب سليماني كوليبالي، بعد واقعة هروبه، وحصول الأهلي على أحكام نهائية واجبة النفاذ.

وتضمن خطاب الفيفا منح اللاعب مهلة نهائية حتى يوم 24 يونيو المقبل لتنفيذ الحكم، وسداد الغرامة المستحقة عليه للأهلي، وقدرها مليون و450 ألف دولار، وإلزام اللاعب بتقديم ما يفيد تنفيذ الحكم، وسداد كامل الغرامة قبل الموعد المذكور، وفي حالة التقاعس يتم إيقاف اللاعب نهائيًا لحين تسوية موقفه وسداد كامل الغرامة وإخطار الفيفا بالسداد حتى يتم رفع الإيقاف عنه.