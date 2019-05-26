رئيس بايرن: كوفاتش باق.. وأنصح بواتينج بالرحيل

الأحد، 26 مايو 2019 - 18:03

كتب : FilGoal

جيروم بواتينج

شدد أولي هونيس رئيس بايرن ميونيخ أن المدرب نيكو كوفاتش مستمر مع الفريق ووجه نصيحته إلى المدافع جيروم بواتينج بأن الأفضل له أن يرحل عن النادي البافاري.

جيروم بواتنج

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

وقال هونيس في حواره مع شبكة سكاي سبورتس:"مدربنا في الموسم المقبل هو كوفاتش، هذا أمر مفروغ منه. لن يلعب فريق كرة قدم جيدة لو غاب التفاهم مع المدرب. التقارير التي كتبت أن كوفاتش سيرحل كلها قصص خيالية. هل سيبقى؟ 100% نعم".

وزعمت تقارير أن بايرن يبحث عن مدرب ليخلف الكرواتي كوفاتش الذي ودع دوري أبطال أوروبا من الدور ثمن النهائي لكنه توج بالثنائية المحلية.

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وكان بواتينج مدافع ألمانيا قريبا من الرحيل عن الفريق في الصيف الماضي، والآن مع تقلص دوره يرى هونيس أن الأفضل للاعب البالغ عمره 30 عاما أن يخلع القميص الأحمر للنادي.

وأضاف هونيس لاعب بايرن وألمانيا السابق "كصديق أنصحه بالرحيل. يحتاج تحديا جديدا، يبدو خارج التشكيلة الأساسية في الفترة الأخيرة".

وشارك بواتينج في 28 مباراة بالموسم الحالي ويلعب في بايرن منذ 2011.

بواتينج كوفاتش بايرن ميونيخ

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