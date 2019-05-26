رئيس بايرن: كوفاتش باق.. وأنصح بواتينج بالرحيل

شدد أولي هونيس رئيس بايرن ميونيخ أن المدرب نيكو كوفاتش مستمر مع الفريق ووجه نصيحته إلى المدافع جيروم بواتينج بأن الأفضل له أن يرحل عن النادي البافاري.

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وقال هونيس في حواره مع شبكة سكاي سبورتس:"مدربنا في الموسم المقبل هو كوفاتش، هذا أمر مفروغ منه. لن يلعب فريق كرة قدم جيدة لو غاب التفاهم مع المدرب. التقارير التي كتبت أن كوفاتش سيرحل كلها قصص خيالية. هل سيبقى؟ 100% نعم".

وزعمت تقارير أن بايرن يبحث عن مدرب ليخلف الكرواتي كوفاتش الذي ودع دوري أبطال أوروبا من الدور ثمن النهائي لكنه توج بالثنائية المحلية.

وكان بواتينج مدافع ألمانيا قريبا من الرحيل عن الفريق في الصيف الماضي، والآن مع تقلص دوره يرى هونيس أن الأفضل للاعب البالغ عمره 30 عاما أن يخلع القميص الأحمر للنادي.

وأضاف هونيس لاعب بايرن وألمانيا السابق "كصديق أنصحه بالرحيل. يحتاج تحديا جديدا، يبدو خارج التشكيلة الأساسية في الفترة الأخيرة".

وشارك بواتينج في 28 مباراة بالموسم الحالي ويلعب في بايرن منذ 2011.