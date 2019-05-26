ميلنر: ميسي نعتني بـ "الحمار"

الأحد، 26 مايو 2019 - 17:53

كتب : محرر في الجول

ميسي و ميلنر

زعم جيمس ميلنر لاعب ليفربول أن ليونيل ميسي نجم برشلونة سبه خلال مواجهة الفريقين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز برشلونة ذهابا 3-0 في ليلة تألق ميسي خلالها وسجل هدفين، ولكن ليفربول حقق عودة رائعة بالفوز 4-0 في أنفيلد.

وشهدت مباراة الذهاب تدخلا قويا من ميلنر على ميسي في الشوط الأول.

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وقال ميلنر لصحيفة "دايلي ميل" اليوم الأحد: "ميسي لم يكن سعيدا بالتأكيد بعد الشوط الأول".

وأوضح "بدأ في توجيه كلمات باللغة الإسبانية لي فور الدخول لنفق اللاعبين بعد نهاية الشوط الأول".

وأضاف "قال لي لفظا إسبانيا ترجمته (حمار) ولكنني أعتقد أن نفس اللفظ يُستخدم في كرة القدم الإسبانية لوصف اللاعب الذي يركل المنافسين".

ثم تابع "سألته إذا كان في حالة جيدة ولكنه لم يرد، وأعتقد أنه لم يعرف أنني أفهم اللغة الإسبانية".

واستدرك "ميسي قال لي (الخطأ الذي ارتكبته بسبب أنني مررت الكرة من بين قدميك)، ولكنني تركته وذهبت لغرفة خلع الملابس".

وأتم ميلنر "دائما لدي إعجاب وتقدير لميسي ويمتلك الحق ليقول ما يشاء، الأشياء التي قام بها في مسيرته تجعله لاعبا من الصعب مواجهته".

ويقصد ميسي مراوغته الشهيرة لميلنر في دوري الأبطال 2015، عندما كان اللاعب الإنجليزي يرتدي قميص مانشستر سيتي.

ميسي ميلنر

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