سواريز يرد على "المسيئين وذوي النوايا الخبيثة"

لم يفوت لويس سواريز نجم برشلونة الفرصة للرد على منتقديه الذين يبدو أنهم شككوا في التزام اللاعب تجاه الفريق الإسباني خاصة بعد غيابه عن نهائي كأس ملك إسبانيا يوم السبت والذي خسره النادي بنتيجة 2-1 أمام فالنسيا.

لويس سواريز النادي : برشلونة برشلونة

وقال مهاجم أوروجواي في بيان نشره عبر حسابه في تويتر:"لا أوضح كثيرا أشياء تقال عني وتصل إلى الناس، لكن هذه المرة أرى نفسي ملزما بفعل ذلك، خاصة أني أرى أشياء كثيرة من التي تقال عني ورائها نفوس خبيثة وتساؤلات عن احترافيتي".

وواصل اللاعب البالغ عمره 32 عاما "هذا العام بدأت الموسم ولدي مشكلة في غضروف، وهو ما يعلمه كثيرون، وبالعمل العظيم للطاقم الطبي للنادي، تحملت الأمر دون مشكلة. أشكرهم جميعا على عملهم وتفانيهم".

واستمر "لهذا أريد التوضيح، خاصة لأولئك الذين يريدون الإساءة لي على ما يبدو، أن الإصابة التي جعلتني أجري عملية جراحية لا علاقة له بمشكلة الغضروف، ولكن بسبب تمزق غضروف هلالي عانيت منه في مباراة ليفربول. لهذا اضطررت لإجراء جراحة وغبت عن النهائي رغما عن إرادتي".

وأتم "أظهرت في كل يوم منذ وصولي لهذا النادي أني ملتزم بنسبة 100%، أعطي كل ما لدي في كل حصة تدريبية وفي كل مباراة من أجل هذا الفريق. لأنه طالما كان حلمي أن أكون هنا".

وغاب سواريز عن آخر 3 مباريات لبرشلونة في الموسم الحالي بسبب الإصابة.

وقدم سواريز موسما طيبا توج فيه بلقب الدوري الإسباني وسجل 25 هدفا في 49 مباراة شارك بها في كل البطولات.

ويستعد سواريز لقيادة هجوم أوروجواي في كوبا أمريكا 2019 والتي تنطلق في 14 يونيو بالبرازيل.