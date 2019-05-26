ماني: كلوب لم يؤمن بقدرتنا على العودة أمام برشلونة.. لم أره بهذا الشكل قبل المباراة

الأحد، 26 مايو 2019 - 17:33

كتب : FilGoal

يورجن كلوب يحتفل بالتأهل أمام بايرن ميونيخ

أثنى ساديو ماني نجم ليفربول على مدربه يورجن كلوب الذي قاد الفريق لعودة تاريخية أمام برشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والتي عبدت طريق النادي للمباراة النهائية التي يواجه فيها توتنام يوم السبت.

وقال قائد السنغال في حواره مع قناة Telefoot:"قبل مباراة برشلونة، لم أر الزعيم بهذا الشكل. كلوب حفزنا، لكن صراحة، حتى هو لم يكن مؤمنا بقدرتنا على العودة".

وواصل ماني "إنه استثنائي، يجعلك تريد القتال له وتقديم كل شيء من أجله".

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وأتم ماني "النهائي مباراة واحدة، مختلفة عن الدوري، لا تستطيع الاختباء، أعتقد أننا المرشحون".

بعد الخسارة في ملعب كامب نو بنتيجة 3-صفر كان طريق برشلونة مفروشا بالورود نحو المباراة النهائية إلا أن ليفربول قدم مباراة تاريخية في الإياب وفاز بنتيجة 4-صفر.

ويواجه ليفربول مواطنه الإنجليزي توتنام في ملعب واندا ميتروبوليتانو بمدريد عاصمة إسبانيا.

وقدم ليفربول موسما رائعا لكنه لم يحقق أي لقب حتى الآن وخسر الدوري في آخر جولة لحساب مانشستر سيتي.

ماني كلوب ليفربول

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