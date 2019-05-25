انتهت في كأس إسبانيا - برشلونة (1) (2) فالنسيا.. الخفافيش أبطالا للمسابقة

يدافع برشلونة عن لقبه في كأس إسبانيا، بمواجهته لـ فالنسيا في نهائي المسابقة، على ملعب بينيتو فيامارين.

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نهاية المباراة

ق.+90 جيديش يهدر فرصة جديدة أمام المرمى الخالي بعد تقدُم سيليسن في ركلة ركنية

ق.+90 جونسالو جيديش يهدر فرصة قتل المباراة ويهدر انفرادا كاملا بمرمى برشلونة

ق.90 الحكم أونديانو ماينكو الذي يقود مباراته الأخيرة على الإطلاق، يحتسب 5 دقائق وقت محتسب بدل ضائع

ق.74 ليونيل ميسي يقلص الفارق لـ برشلونة بعد رأسية لونجليه التي ارتدت من القائم، وتابعها ميسي دون عناء في شباك فالنسيا مسجلا هدف فريقه الأول

ق.71 خروج كيفن جاميرو ودخول فيران توريس في صفوف فالنسيا

ق.70 بيكيه يتقدم ويترجم عرضية مالكوم إلى تسديدة قوية تمر بجوار مرمى فالنسيا بقليل

ق.65 داني باريخو يغادر الملعب مصابا ويعوضه جيوفري كوندوجبيا

ق.62 داني باريخو يسدد ركلة حرة مباشرة بصورة غير دقيقة أعلى مرمى برشلونة

ق.56 ليونيل ميسي يتبادل الكرة مع مالكوم ويسدد على قائم فالنسيا، وزميله فيدال يتابع الكرة خارج الملعب بغرابة

ق.51 ليونيل ميسي يسدد ركلة حرة مباشرة تصدم بالحائط البشري لـ فالنسيا وتخرج إلى ركلة ركنية

ق.48 جونسالو جيديش يسدد كرة قوية تمر مباشرة بجوار القائم الأيمن لـ برشلونة

دخول مالكوم وأرتورو فيدال بدلا من نيلسون سيميدو وأرتور ميلو في صفوف برشلونة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.+45 إيفان راكيتيتش يسدد بيساره من خارج منطقة الجزاء وجاومي يتصدى

ق.34 رودريجو مورينو يسجل الهدف الثاني بضربة رأسية بعد عرضية كارلوس سولير

ق.21 كيفن جاميرو يتقدم في النتيجة لـ فالنسيا بعد عرضية من خوسيه لويس جايا ومراوغة رائعة لـ جوردي ألبا

ق.20 برشلونة أكثر استحواذا على الكرة وفالنسيا يتراجع في مناطقه

ق.18 ميسي ينطلق مخترقا دفاع فالنسيا ويسدد كرة يبعدها الحارس جاومي إلى ركلة ركنية

ق.6 هفوة في التمرير من جوردي ألبا، لتصل الكرة إلى رودريجو الذي راوغ الحارس سيلسين وسدد على قائم مرمى برشلونة الخالي

بداية المباراة

لحظات على انطلاق المباراة