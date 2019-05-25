فان دايك: لا نفكر كيف سنتخطى إخفاق الموسم لو خسرنا دوري الأبطال

السبت، 25 مايو 2019 - 15:53

كتب : FilGoal

فان دايك

إيجابي حتى النخاع المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك الذي يستعد لمباراة ربما هي الأهم في السنوات الأخيرة لنادي ليفربول الذي قدم موسما استثنائيا لكن خسر الدوري لصالح العتيد مانشستر سيتي.

وقال أفضل لاعب في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز:"لا نفكر في الهزيمة أو كيف سنتخطى إخفاق الموسم بعد فقدان لقب الدوري بفارق نقطة وخسارة دوري أبطال أوروبا".

وواصل في حواره مع صحيفة جارديان الإنجليزية "التفكير في هذا الأمر غير مجد. أفكر في اللعب بأفضل مستوى مستخدمين موهبتنا وخبرتنا. قرأت أننا لو فزنا بدوري الأبطال سنلعب مباراة كأس الدرع الخيرية ومباراة كأس السوبر الأوروبي. نستطيع الفوز بثلاث كؤوس في 3 مباريات. شيء نكافح من أجله. كنا قريبين في الدوري، لكن لدينا الآن فرصة الفوز بدوري الأبطال، البطولة الأكبر. سنقدم كل ما عندنا".

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ينتهي موسم ليفربول في 1 يونيو بملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد مسرح نهائي دوري أبطال أوروبا بين الأول وتوتنام.

يأمل فان دايك (27 عاما) ورفاقه في أفضل ختام للموسم بعد الخسارة القاسية للقب الدوري في آخر جولة.

وبلغ ليفربول المباراة النهائية لدوري الأبطال بعد انتصار تاريخي على برشلونة بنتيجة 4-صفر عوض به خسارته في مباراة الذهاب بنتيجة 3-صفر.

ويسترجع فان دايك تلك الليلة "لم أنم كثيرا (بعد مباراة برشلونة)، ساعتان ربما. كانت مباراة مجنونة. من اللحظة التي وصلنا فيها الملعب، انتابنا شعور أننا قد نفعل شيئا خاصا. حين سجل ديفوك أوريجي هدفا مبكرا، شعرنا بارتياح. كل شيء كان مثاليا في هذه الليلة".

وأتم "لم يكن الأمر وكأن الحظ وقف بجانبنا. استحققنا تماما الفوز لأن أي شخص سيقول إن فريقا خسر بثلاثة أهداف أمام برشلونة لن يستطيع التعويض. (ليونيل) ميسي سيسجل، ولو سجل هدفا، ستكون العودة مستحيلة. لكننا فعلناها. كان جنونا. لا تستطيع حقا وصف الأمر. أتمنى أن ننهي الأمر الآن بصناعة ذكرى أكبر".

ليفربول فان دايك

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